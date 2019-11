UTE batió récord en exportación de energía eléctrica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado miércoles 30 de octubre UTE alcanzó el récord en exportación de energía eléctrica. Según informó la institución a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, la generación total de energía ese día fue de 60,7 gigavatio-hora (GWh), de los cuales más de la mitad (32,7 GWh), específicamente el 54%, fue exportado a Brasil y Argentina a través de las interconexiones que Uruguay tiene con estos países.

Los restantes 28 GWh (el 46%) fueron destinados a cubrir la demanda interna del país.



Al analizar toda la energía generada ese día, un 55% provino de fuentes hidráulicas, mientras que un 41% lo hizo a partir de energía eólica y un 4% provino de biomasa.

Según indicó la empresa estatal, “en lo que va del año, el 23% de la energía generada en el país fue exportada”.



Si se evalúa el total de energía generada a lo largo de este año, los datos reflejan que el 98% del total, teniendo en cuenta exportación más demanda interna, fue generado por fuentes renovables. El 2% restante fue aportado por centrales térmicas con derivados del petróleo.



Si se desglosan los datos del total de energía generada desde enero a octubre, la fuente renovable que más participación tuvo fue la hidráulica con el 55%, seguida de la eólica con una cuota del 34%, biomasa con un 6%, solar con un 3% y térmica con el 2%.



De ese total de energía generada en el año, un 77% tuvo como destino satisfacer la demanda interna del país, mientras que el 23% restante fue exportado.

Nuevo generador.

En línea con el plan de transformación energética, el jueves UTE inauguró un transformador de extra alta tensión en la capital del país que sumado a otros dos -que fueron instalados recientemente- totalizan una inversión de US$ 60 millones en la red metropolitana, según informó UTE en su página web. Se estima que los tres transformadores atenderán el aumento del 63% de la capacidad de transformación de los últimos 10 años.



Según informó el portal de Presidencia, en la última década, UTE lleva US$ 7.100 millones invertidos en el sector eléctrico, de los cuales US$ 6.000 millones están asociados con el cambio de la matriz eléctrica y a la incorporación de nuevas fuentes de generación y los US$ 1.100 millones restantes, a las redes de transmisión.