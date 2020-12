UTE: directora por el FA anunció "casi 30.000 cortes" y esto respondió la presidenta del ente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que el gobierno anunció las nuevas tarifas que regirán desde el 1° de enero, Fernanda Cardona, directora de UTE por el Frente Amplio, anunció que próximamente surgirán "casi 30.000 cortes de servicio".

"Hace meses que venimos proponiendo un descuento en la factura de UTE para los trabajadores en seguro de paro. ¿Cuál es la respuesta? Próximamente casi 30.000 cortes de servicio a gente que fue buena pagadora toda su vida y que ahora sufre la crisis económica y sanitaria", expresó en su cuenta de Twitter.

"En plena pandemia el gobierno baja los salarios pero igual ajusta las tarifas. Es la 'nueva sensibilidad'. El ajuste de tarifas no contó con nuestro voto. UTE es una empresa saneada que podía hacer más para ayudar a nuestra gente", agregó.

Ante esto Silvia Emaldi, presidenta del ente, fue consultada por El País y respondió: "El directorio de UTE y la gerencia comercial no tienen previsto realizar cortes a los clientes residenciales. Lo que el directorio definió hace unos meses fue que, a partir de octubre, empezaban a cobrarse en 12 cuotas aquellos consumos que la gente no había podido pagar durante la pandemia. Ese es el plan aprobado por el directorio".



"Es un plan de financiación especial. No hay ni una sola orden de corte previsto para los clientes residenciales. No sé a qué se refiere la directora Cardona, porque no hay ninguna decisión del directorio al respecto", agregó.



Emaldi destacó que además se hicieron "bonificaciones de cargos fijos, de potencia y consumo a los sectores más afectados por la pandemia" con el objetivo de "preservar las fuentes laborales y evitar el cierre" de empresas.



Los sectores beneficiados fueron: hotelería, gastronomía, agencias de viaje, salones de fiestas, inmobiliarias.



"Desde el inicio de la pandemia, la UTE hizo todo lo contrario a lo que dice la directora Cardona", remarcó la presidenta del ente.



"Se ha establecido una serie de pautas políticas y bonificaciones para considerar la situación del sector productivo y de los trabajadores del país. En el caso de los cientes que tienen deudas con las facturas se hizo un plan de financiación especial en 12 cuotas para permitir que poco a poco se vayan poniendo al día con el servicio", sumó.

El gobierno informó ayer que en el caso de UTE la suba será de 5% "en promedio". "Los ajustes habrán de variar en virtud del cargo fijo, potencias y las diferentes tarifas. Próximamente la empresa aprobará un pliego tarifario con el detalle", detalló en un comunicado.