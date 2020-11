UTE evalúa suba de tarifas; "es probable" que sea "a partir de enero", dijo su presidenta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, habló sobre un eventual aumento de tarifas en la empresa estatal. La jerarca contó que una suba "es probable" que ocurra "a partir de enero", aunque se "está evaluando".

Además, dijo que "el equipo técnico está analizando con base en las variables macroeconómicas que el Poder Ejecutivo, básicamente la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), envió".



El año pasado se anunció que este enero no habría un aumento de las tarifas. La decisión fue del gobierno del Frente Amplio y molestó a las actuales autoridades del Poder Ejecutivo.



Luis Lacalle Pou, en ese momento presidente electo, le pidió al gobierno que reviera la decisión. Además, en una entrevista que brindó a Canal 4 a principios de diciembre expresó: “El gobierno nos pone la carreta adelante de los bueyes, no ahorró, tiene el mayor déficit de los últimos 30 años, y cuando le toca ajustar las tarifas, que lo podría haber hecho por inflación, dice 'no voy a aumentar las tarifas’”.



A su vez, dijo que no le cabía "la menor duda que si el Frente Amplio ganaba las elecciones, aunque no tengo como comprobarlo, ajustaba las tarifas”.