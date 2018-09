UTE ganó US$ 299 millones en seis meses

En el primer semestre del año, la empresa UTE obtuvo utilidades por

$ 9.411,5 millones (US$ 299,1 millones a la cotización del dólar a fin de junio), esto es 4,5% más que en igual período de 2017. Así, el ente se encamina a obtener ganancias por sexto año consecutivo.

En todo 2017, UTE obtuvo una ganancia neta por $ 14.156,8 millones (equivalen a US$ 492,1 millones). El año previo, las ganancias habían sido de $ 11.996,7 millones (US$ 410 millones).

Una de las formas habituales de analizar la ganancia es en relación al patrimonio de la empresa. Ese ratio fue de 7% en el primer semestre, cuando en el ejercicio 2017 había sido de 10,7%.

Si bien UTE ganó US$ 299,1 millones en 2017, buena parte de esas ganancias fueron a parar a Rentas Generales. El balance auditado por Crowe, señaló que "el 12 de abril de 2018 se aprobó el pago de adelanto de versión de resultados de 2018 por $ 2.543,9 millones (en 12 cuotas mensuales) —US$ 80,8 millones— y el ajuste de la versión de 2017 por US$ 140 millones, lo que determinó una reducción de resultados acumulados por un importe total equivalente a $ 6.637,4 millones (US$ 210,9 millones)".

"En igual período de 2017 fue vertida a rentas generales la suma de $ 5.657 millones (US$ 198,6 millones)", agregó.

Es decir, UTE envió a rentas generales 17,3% más en el primer semestre que en igual período de 2017.

El tema del aporte de UTE a rentas generales ha generado polémica porque desde la oposición se cuestiona por un lado que el ente podría tener tarifas menores (si no volcara tantas utilidades a rentas generales) y por otro que se le resta capacidad de invertir a la empresa y eso ha provocado más cortes de energía eléctrica.

De hecho, un informe interno de UTE del año pasado, elaborado por las gerencias de Distribución y Comercial (divulgado por El País el pasado 29 de agosto), advirtió que las insuficientes inversiones por las restricciones presupuestales tendrán efecto en la calidad del servicio en este año y el próximo, lo que puede generar "una molestia sensible" a los usuarios y que lo que se haga en ese momento "puede no ser eficaz para revertir las situaciones más visibles".

"La capacidad de inversión 2018 y 2019 será similar a la del 2017 y 2016, la que está por debajo del ritmo de las inversiones necesarias para mantener la actual calidad de servicio individual. De seguir así, se estima que en el año 2019 habrá una molestia sensible en los clientes y que habrá fuertes presiones para que el Área DIS (Distribución) ejecute inversiones por fuera de los límites presupuestales dispuestos. Una acción en ese momento puede no ser eficaz para revertir las situaciones más visibles que se manifiesten en el correr de dicho año", alertó el informe.

"La disminución de inversiones desde el segundo semestre del 2015 se traduce en el empeoramiento de la calidad (del servicio) de clientes concretos y zonas específicas. Existe reiteración de problemas con resolución definitiva más demorada y ello crea las consecuentes molestias al cliente. Incrementa el número de reclamaciones y los problemas individuales", se informa.

La semana pasada, el subsecretario de Economía y Finanzas Pablo Ferreri salió al cruce de esas críticas en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto del Senado.

"Las tarifas de UTE se fijan en función de la hidraulicidad media del Uruguay. Sería irresponsable pensar que todos los años va a llover mucho y por lo tanto el costo de generación va a ser menor, lo que permitiría fijar una tarifa menor. Se fija la tarifa en función de la hidraulicidad media. ¿Qué pasó en el último quinquenio? Fue el más lluvioso desde inicios del siglo XX a la fecha. Por ello, la hidraulicidad estuvo por encima de la media y eso derivó en un costo menor de generación de energía, lo cual redundó en ese excedente de dinero. Pero no es que se fijaron las tarifas por la voracidad fiscal ni nada por el estilo", afirmó Ferreri.

Respecto a las inversiones, Ferreri indicó que "para este quinquenio 2015-2020, las inversiones de UTE son de aproximadamente US$ 1.800 millones. No parece una cifra menor ni baladí dado el tamaño de la empresa" y agregó que "la empresa luego prioriza las áreas en las cuales invierte".