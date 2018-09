UTE lanza nueva tarifa, ¿a quién le conviene cambiarse?

La empresa UTE comenzará a implementar una nueva tarifa para los clientes residenciales que contempla diferentes costos de energía según tres franjas horarias. La nueva tarifa será conocida como Triple Horario Residencial y beneficia a quienes logren trasladar la mayor parte de su consumo energético en la franja horaria denominada "Valle", comprendida entre las 00:00 y las 07:00 horas.

Desde el ente indicaron a El País que la medida tiene como objetivo lograr que los usuarios puedan tener un mayor control del gasto que realizan por razones de consumo energético.

La nueva tarifa se decretó el pasado lunes tras un pedido del Ministerio de Industria, Energía y Minería y ya comenzó a regir.

Esta nueva medida no sustituye a la ya conocida tarifa Doble Horario Residencial (que discriminaba entre horas "Punta" y "Fuera de punta"), ni a la tarifa Residencial Simple (donde el valor de energía es el mismo durante todo el día), sino que se suma al plan de tarifas multihorarios que el ente implementa desde el año pasado.

Para cambiarse a la tarifa Triple Horario Residencial, podrán hacerlo todos aquellos clientes residenciales cuya potencia sea igual o mayor a 3,70 kW (kilovatio) y menor o igual 40 kW. Al respecto, Marta Álvarez, ingeniera del área comercial de UTE explicó a El País que el plan está pensado "para el residencial común y el residencial alto".

El cargo por energía se distribuye en tres franjas horarias —durante todos los días que integran la factura mensual— denominadas "Punta", que va desde las 17:00 a las 23:00 horas; "Llano", que comprende desde las 07:00 a las 17:00 horas y retoma de 23:00 a 00:00 horas; y "Valle", que va desde las 00:00 a las 07:00 horas.

El valor de las horas "Punta" en este plan es de $ 8,15 por kilovatio hora (kWh); el correspondiente a horas "Llano" es de $ 4,42 kWh y el más económico —el que comprende a las horas "Valle"— cuesta $ 1,7 kWh.

En este caso, la tarifa por horas "Punta" (las de mayor demanda) es de igual valor que en las de la tarifa Doble Horario Residencial, ambas son de $ 8,15 kWh. Sin embargo, mientras que en la tarifa Doble Horario Residencial el consumo energético realizado en horas fuera de la franja "Punta" cuesta $ 3,26, en este nuevo plan de triple horario aparecen dos nuevos caminos: horas "Llanos" y "Valle" que pagarán $ 4,42 y $ 1,70 respectivamente.

"Esta nueva opción que propone las horas Valle es un valor tentador porque es sensiblemente menor. Le sirve a aquel cliente que pueda trasladar sus consumos a la noche", señaló Álvarez. No obstante, dijo que los clientes deberán tener en cuenta que no es posible trasladar un 100% del consumo energético a esas horas de la noche, ya que electrodomésticos como la heladera deberán mantenerse prendidos a lo largo del día.

Según la ingeniera, algunos casos en donde sí sería posible trasladar el consumo es en el lavado y el secado de la ropa, "la calefacción, el aire acondicionado, el calefón, son comportamientos que pueden trasladarse a la madrugada, o al menos intensificarlos en esas horas", indicó.

Asimismo, añadió que en cuanto los vehículos eléctricos comiencen a acaparar mayor parte del mercado, ese tipo de tarifas nocturnas serán "muy beneficiosas económicamente". Está dirigido "a todos quienes puedan y quieran —sin perder el confort— programar sus consumos de manera que los pueda trasladar fuera de las horas Punta y más cercanas a las horas Valle", explicó Álvarez.

En relación a cuánto podrán ahorrar los usuarios, la ingeniera manifestó que no hay un número aproximado, sino que el ahorro depende de cada cliente. "Hemos hecho simulaciones pero no lo sabemos, es muy variable. Lo que sí sabemos es que hay un universo de clientes a los que les puede servir porque son organizados, pero estas tarifas no suelen ser masivas, hay gente que prefiere no complicarse la vida y seguir con su consumo y comportamiento normal", comentó.

Promoción.

Aquellos clientes que se cambien a la nueva tarifa antes de que culmine diciembre, tendrán el derecho a probar el nuevo plan por un año y exigir el dinero en caso de no quedar satisfechos y en caso de querer volver a su régimen anterior.

"Es una especie de garantía que UTE otorgará a quienes sientan que no les dio resultado. Si, a partir de que se cambió de plan y luego de que pasaron 12 meses, UTE y el cliente evalúan que hubiese pagado menos con la tarifa anterior, le devuelve el dinero. Entrás sin riesgo, le pagamos la diferencia", concluyó Álvarez.