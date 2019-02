UTE pide al gobierno que aclare la rebaja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el último ajuste de tarifas de electricidad, se definió un aumento de 5,7% -que comenzó a regir en enero- para casi todas las categorías y en principio se había establecido una rebaja de 20% en la tarifa general simple (que, entre otros, tienen 115.000 pequeñas y medianas empresas).

Finalmente, el decreto del Poder Ejecutivo estableció que a aquellos que tienen esa tarifa se les otorgue un “descuento comercial del 20% sobre la facturación total sin IVA”.



El informe de la Gerencia de Regulación de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) -que analiza las tarifas-, incluyó parte de una resolución del directorio de UTE donde se cuestiona la decisión del Poder Ejecutivo.



Esa resolución de UTE menciona que “el informe de la Gerencia de Análisis Financiero plantea que este criterio” de rebaja del 20% (finalmente descuento), “implica una distorsión importante en la convergencia entre tarifas y costos relativos medios por categoría”.



Es decir, la UTE no compartió el criterio adoptado por el Poder Ejecutivo (que fue a pedido de la entonces ministra de Industria, Energía y Minería Carolina Cosse).



Pero, como el Poder Ejecutivo lo exhortó a hacerlo en el decreto, no tuvo más remedio que aplicarlo.



Ahora, una resolución del directorio de UTE fechada el 24 de enero pasado -a la que accedió El País- que se aprobó un descuento comercial del 20% en la tarifa general simple y que “sin perjuicio” de ratificarla, “en cuanto a los clientes particulares”, se “entiende del caso formular consultas en cuanto al alcance de la referida exhortación respecto de los demás casos”.



Es decir, UTE tiene dudas de la exhortación que le hizo el Poder Ejecutivo.



Por ello, en la resolución “oficia” al “Ministerio de Industria, Energía y Minería, consultando por su intermedio al Poder Ejecutivo respecto al alcance de su exhortación de descuento en la tarifa general simple en lo que refiere a los restantes colectivos”. La polémica entre UTE y el gobierno parece no terminar de zanjarse. En 2017, el ente quiso bajar las tarifas, pero chocó con la visión del Ministerio de Economía.