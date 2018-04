UTE planea más emisión para pequeños ahorristas

UTE analiza los "instrumentos" financieros que más se adecuen para que pequeños ahorristas puedan participar de inversión en líneas de transmisión del ente, dijo su presidente, Gonzalo Casaravilla a El País.

"Lo estamos analizando. Seguramente las novedades van a ser en líneas de transmisión, en las cuales estamos planificando que sobre fin de año podamos estar presentando una oportunidad de inversión, pero no podemos dar mayores detalles hasta que no esté aprobado por el Banco Central", afirmó.

"Estamos trabajando en encontrar los instrumentos para poder hacer las inversiones. Las inversiones en transmisión son vitales para poder sustentar el servicio eléctrico, la incorporación de energías renovables y las exportaciones", agregó.

"Absolutamente", dijo Casaravilla acerca de que esta modalidad será para pequeños ahorristas como lo fueron las acciones o certificados de participación en tres parques eólicos. "Ya aprendimos cómo hacerlo", indicó.

El miércoles, una asamblea de accionistas del parque eólico Valentines (Areaflin S.A.) —80% es de pequeños ahorristas e inversores institucionales y 20% de UTE— resolvió por unanimidad repartir todos los dividendos que dejó el primer año de operación de este desarrollo.

La utilidad que generó el emprendimiento fue de US$ 5,4 millones. Así a 10.054 inversionistas que aportaron US$ 44 millones en diciembre de 2016 (US$ 20 millones de minoristas y US$ 24 millones de institucionales) para comprar acciones de Areaflin, les corresponderán US$ 4,32 millones.

Otra emisión.

En tanto, en el marco del programa de emisión aprobado en 2017 por US$ 450 millones, la Corporación Vial (CVU) realizará una segunda emisión de títulos de deuda por un monto de hasta US$ 180 millones, informó el organismo.

El próximo 25 de abril comenzará el período de suscripción de los títulos de las Series III y IV por un monto de 1.111.000 de Unidades Indexadas (UI) y US$ 36 millones. El cupón que pagará CVU para la serie en UI será de 3,75% y para la serie en dólares será de 4,9%. Las series tienen un plazo de gracia del capital de cinco años, y una opción de amortización en el 2023 de hasta el 10% del monto emitido.