UTE prevé exportar más energía a vecinos en 2019

Un 10% de la energía producida en Uruguay el año pasado se destinó a la exportación hacia Argentina y Brasil que realiza la compañía estatal UTE, totalizando unos 1.195 gigavatios-hora (GWh).

El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, dijo a El País que “probablemente” mejoren los niveles de ventas de energía a la región en 2019 y se alcance un valor similar al de 2017. El ente proyecta exportaciones por US$ 20 millones este año.



El pronóstico se sostiene en que “arrancó mejor el año”, ya que “Argentina está tomando energía de forma importante y Brasil también lo hace”, planteó Casaravilla.



Hasta ayer, se habían transferido 476,6 GWh hacia el otro lado del Río de la Plata -Argentina compró todos los días de enero- y 103,2 GWh al otro vecino, según la Administración del Mercado Eléctrico (ADME).



Pese al panorama actual, quien hizo mover los registros de exportación en 2018 fue Brasil, que adquirió 878 GWh (11% menos que el año anterior) que significaron unos US$ 80 millones, según estimó el diario El Observador. Hacia Argentina fueron 161,4 GWh de energía (con un descenso del 63% contra 2017) por los que se facturó unos US$ 5 millones.



“Colocamos más energía en 2017 que en 2018. Probablemente el 2019 sea similar al 2017”, indicó Casaravilla.



En el 2017 las exportaciones de energía a los vecinos sumaron 1.462 GWh -se vendieron a Argentina 474 GWh y 988 GWh a Brasil- y significaron el 12% de la producción eléctrica.



El presidente de UTE informó que aproximadamente “dos terceras partes de los excedentes (de la energía que se produce) se colocan” en el exterior. La demanda depende “de cómo están los mercados de Argentina y Brasil, de sus necesidades, porque no siempre a las horas que nosotros nos sobra (energía) a ellos les falta”, añadió.



La empresa Ventus -que se dedica a la instalación y gestión de parques de fuentes renovables- exportó energía a Argentina por 153,9 GWh en 2018.