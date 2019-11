UTE recibió planta de ciclo combinado en forma provisoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasaron casi siete años entre que se firmó el contrato entre Hyundai y UTE para construir una central térmica de ciclo combinado y que se entregó la planta, lo que ocurrió ayer.

Desde que el 28 de noviembre de 2012 se firmó el contrato entre Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. (HDEC) conjuntamente con KEPCO Plant Service and Engineering Co. Ltd. y Hyundai Corporation (HDC) por un lado y UTE por el otro, hubo atrasos, demandas cruzadas, negociaciones y cruces de acusaciones. Finalmente, a comienzos de agosto de este año, UTE y Hyundai llegaron a un acuerdo extrajudicial.

Faltaba que Hyundai entregara la planta de ciclo combinado con una inversión de US$ 500 millones y que genera electricidad en base térmica con una potencia de 540 megavatios (capaz de abastecer casi un 30% de la demanda de un día normal).



El viernes 25 de octubre se realizó el último ensayo de performance por parte de Hyundai (con gas natural como combustible) y UTE aprobó los mismos. Ayer, se firmó el acta entre UTE y Hyundai por el que el segundo realiza la entrega provisoria de la planta.



Es provisoria, porque todavía hay un listado de pendientes que Hyundai se compromete a culminar antes del 31 de diciembre, dijeron a El País fuentes que conocen la operativa.



Está previsto que el próximo 11 de noviembre, UTE inaugure la planta, dijeron las fuentes.



La central quedará como respaldo, ya que el ente avanzó en la incorporación de energía eólica y en menor medida fotovoltaica mientras se construía. También en ese período, la que podría haber sido una gran demandante de energía -la minera Aratirí- quedó por el camino.