Uzbekistán prohíbe realizar bodas lujosas para evitar deudas 

No más de 250 invitados, dos bandas de música y un máximo de tres autos elegantes en caravana son algunas de las nuevas regulaciones para bodas adoptadas esta semana por el Parlamento de Uzbekistán en un intento por controlar el gasto excesivo y la discordia social. Las restricciones se han reducido de alguna manera comparado con las propuestas iniciales debido a protestas públicas. La primera versión, por ejemplo, sugerían limitar el número de invitados a una boda a 150.



Mientras que un uzbeco promedio que vive en la capital, Taskent, o en otras ciudades grandes del país de Asia Central gana entre US$ 200 y US$ 300 por mes, las familias de los novios pueden llegar a gastar unos US$ 20.000 en una boda.



A menudo ese dinero es prestado por amigos o familiares, a quienes deben devolverlo con grandes sacrificios durante los años siguientes, pero las tradiciones y la presión social llevan a las familias de hacerlo.



"Nuestros matrimonios han alcanzado un nivel que pueden llevar al país a la bancarrota sin ninguna guerra", dijo el viernes el senador Iqbol Mirzo, según fue citado por la página web local Kun.uz, al comentar las regulaciones que entrarán en vigor el año próximo.



En 2018 el presidente del país de Asia Central ya había criticado el gasto “desvergonzado” que se realiza en las celebraciones de bodas y que las familias no pueden pagar, según informó BBC. "En lugar de gastar dinero en 20 kg de carne [para sus fiestas], es mejor pintar la casa de un hombre pobre o comprar un televisor para su familia", agregó.



Muchos uzbecos trabajan en el extranjero, mayormente en Rusia, para mantener a sus familias y el dinero se gasta principalmente en renovaciones de casas y ceremonias de casamientos.



BCC explicó que este tipo de celebración tradicional en Uzbekistán comienza a las 7 horas cuando el padre de la novia recibe 500 hombres aproximadamente y les sirve un plano nacional. Luego, un imán predica durante 20 minutos mientras artistas interpretan música típica. Después de finalizado eso, el novio junto a 40 amigos pasan a buscar a la novia y sus respectivas parejas con las que se sacan fotos y realizan videos. Para su transporte contratan alrededor de 10 limusinas de un costo promedio por unidad de US$ 200. Por último, cuando ya es de noche, todos se juntan en un salón de fiestas.



En base a Reuters