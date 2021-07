Los vecinos serán un "dolor de cabeza" para Uruguay: las razones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las tasas bajas, la abundante liquidez y el dólar barato marcan la economía internacional, mientras los vecinos de Uruguay no van a ser una fuente de ayuda. Así lo explicó el economista y socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone, en una conferencia virtual organizada por la Cámara Española de Comercio, Navegación e Industria.



En la presentación, remarcó que ese escenario internacional de tasas bajas y dólar barato “sigue siendo benigno para Uruguay”, aunque “lentamente va a tender a normalizarse”.



Según explicó Oddone, las materias primas agrícolas “cayeron por mayores stocks”, los metálicos sufrieron “descensos alentados por anuncios de China sobre control de precios” y el petróleo también cayó en las últimas semanas.



“Hasta hace unos meses se presumía que el crecimiento de la demanda de Asia de alimentos iba a impactar contra unos niveles de producción relativamente restringidos por diversas razones, que iba a generar un problema de balance de stocks. Hoy ese fenómeno está relativamente despejado”, lo que, dijo, se tradujo “en una leve corrección a la baja de algunos precios”.



Oddone se refirió a la región y dijo que “lo de Argentina, sobre todo, y en menor medida lo de Brasil tiene ribetes dramáticos”.



Planteó que Argentina va a tener a fines de 2021 un Producto Interno Bruto per cápita menor que el que hace 11 años y que los desórdenes macroeconómicos están “todos postergados en su resolución” hasta las elecciones primarias este año.



En Brasil las expectativas están mejorando “porque hay buenas perspectivas para el sector agropecuario”, aunque la situación macroeconómica “sigue siendo frágil”.



“Argentina no va a ser una fuente de ayuda para Uruguay, más bien va a ser una fuente de dolor de cabeza. Hasta por precios relativos vamos a tener un problema cuando las fronteras se abran”, apuntó Odonne, y agregó que Brasil “tampoco va a ser una fuente de ayuda” para Uruguay.



[En base a EFE]