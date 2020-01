Los vencimientos de deuda de este año que se despejaron con el canje uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La emisión y canje de deuda que llevaron adelante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central (BCU) en moneda nacional en el mercado local logró despejar buena parte de los vencimientos a un año de plazo.

El gobierno emitió Notas del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) y Unidades Previsionales (UP) por $ 35.456 millones de pesos (unos US$ 952 millones), con una demanda que excedió en 3,2 veces el monto originalmente licitado.



El 92% de ese monto fue comprado por los inversores dando a cambio Letras y Notas del Banco Central y Notas del Tesoro del gobierno. El otro 8% fue abonado con pesos y dólares.



Del total que entró por canje, “aproximadamente un 77% (US$ 673 millones equivalente) corresponde a instrumentos emitidos por el BCU que vencían en 2020 (con una madurez residual promedio ponderada de aproximadamente 106 días)”, indicó ayer un comunicado del Comité de Coordinación de Deuda Pública (que conforman el MEF y el BCU).



“El 23% restante (US$ 201 millones equivalente) corresponde a títulos emitidos por el gobierno (con una madurez residual promedio ponderada de 382 días)”, agregó.

“El gobierno entregará al BCU los instrumentos de dicha institución que recibió como forma de pago de los títulos emitidos, recibiendo en contrapartida un monto equivalente en efectivo calculado a precios de mercado”, señaló el comunicado.



La operación permitió “obtener fondeo en moneda nacional de considerable escala, similar al de una operación en el mercado global”, prefinanciar “aproximadamente un 66% de los vencimientos de Notas del Tesoro en 2020”, además de “extender la madurez promedio y suavizar el perfil de vencimientos de los títulos de la deuda del sector público consolidado”, profundizar “el desarrollo del mercado doméstico de títulos públicos” y por último “contribuye a disminuir el déficit parafiscal, mejorando el perfil de riesgo del BCU”.



El pasado viernes al culminar la operación, el director de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, Herman Kamil dijo a El País que el gobierno quedó “muy satisfecho con los resultados de la emisión doméstica” ya que “el hecho de fondearnos en moneda nacional (UI y UP) nos ayuda en prefinanciar una parte importante de los vencimientos de deuda en pesos en el mercado local (lo que es importante en momentos de transición de gobierno)”.



Kamil resaltó que “la coordinación con el BCU fue fundamental” en estrategia, diseño y timing de la operación y destacó la coordinación con “los equipos técnicos del BCU a nivel operativo y de liquidación de la transacción, que es un trabajo que tiene menos visibilidad, pero es clave en el andamiaje de la operación”.