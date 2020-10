Venden copia de obras recopiladas de Shakespeare por récord de US$ 9,9 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un raro libro de 1623 que reúne las obras de William Shakespeare se vendió el miércoles por un récord de US$ 9,97 millones en una subasta, dijo Christie's en Nueva York.

El Primer Folio, que contiene 36 obras de Shakespeare, es una de las seis copias completas conocidas en manos privadas y tenía un precio estimado de preventa de US$ 4 millones a US$ 6 millones.



La identidad del comprador no se reveló de inmediato.



El precio de subasta récord anterior de un Primer Folio de Shakespeare era de casi US$ 6,2 millones, pagados en 2001, dijo Christie's.

"Comedies, Histories and Tragedies" fue recopilado por amigos del dramaturgo y poeta inglés siete años después de su muerte. Incluye 18 obras que nunca se habían publicado y que podrían haberse perdido, entre ellas "Macbeth", "La tempestad" y "Como Gustéis".



El libro fue subastado por Mills College, una universidad privada de artes liberales de Oakland, California.



La subasta del miércoles marcó la primera vez en casi 20 años que se remata una copia completa del Primer Folio.