Se vendieron hoteles Sheraton y Aloft a sociedad del Reino Unido liderada por uruguayo

La Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) informó ayer al Banco Central (BCU) que se concretó la venta del 100% del paquete accioniario de Tonosol S.A. (propietaria de los hoteles Sheraton y Aloft Montevideo) a la sociedad White Elephant Properties Limited constituida en Reino Unido. La información al BCU corresponde porque Tonosol tiene deuda emitida en el mercado de valores.

El acta adjuntada señala que el 15 de diciembre (el martes) se realizó la transacción.



Ya había un compromiso de compraventa previo, del que El País informó el pasado 18 de septiembre, pero faltaba que el grupo comprador realizará una “revisión (due diligence) de la sociedad respecto a los temas tributarios, contables, legales, laborales, de seguridad social y respecto de los inmuebles de la sociedad”.

Si bien la sociedad White Elephant Properties Limited está inscripta en Reino Unido, su principal controlante es el uruguayo Ariel Kaplan, socio de Sinergia, la firma de coworks y coliving en Uruguay. Según un documento del registro de sociedades del gobierno de Reino Unido, Kaplan “tiene el derecho de ejercer, o actualmente ejerce, una influencia significativa o control de la compañía” White Elephant Properties Limited.



El Sheraton pasará a ser coworking y coliving bajo la marca Sinergia, mientras que Aloft continuará operando como hotel.



¿Qué pasará con las obligaciones negociables por US$ 20 millones que había emitido Tonosol? Una asamblea de inversores (tenedores de obligaciones negociables) aprobó el pasado jueves cambios en las condiciones. Así, del saldo remanente de precio US$ 17 millones, se abonará en dos cuotas: una de US$ 2 millones a pagar el 15 de diciembre de 2021 (más intereses y demás cargos que correspondan) y otra de US$ 15 millones al 15 de diciembre de 2025 (más intereses y demás cargos que correspondan).



El pasado 16 de septiembre, El País informó que la calificadora de riesgo FIX SCR (afiliada de FitchRatings) le bajó la nota a esos títulos de deuda de BB+(uy) a CC(uy), lo que implica “alta probabilidad de incumplimiento”.



La baja de la calificación “refleja la prolongación del periodo de cierre de actividades consistente con las estimaciones del escenario de estrés previamente determinado por FIX”, señaló la calificadora.



La firma propietaria de Sheraton y Aloft registró pérdidas por US$ 3.183.521 en el primer semestre (habían sido US$ 434.437 en igual lapso de 2019) según el balance.



San Roque.

En tanto, la cadena de farmacias y perfumerías -propiedad del grupo argentino De Narváez- concretó el rescate anticipado del 100% de obligaciones negociables por 56,6 millones de Unidades Indexadas (UI) -US$ 6,3 millones- que vencían en 2023. La cadena había comunicado previamente que haría uso de esa opción.