Venta de Weyerhaeuser entre mayores del continente

En septiembre del año pasado un consorcio empresarial liderado por Timberland Investment Group (que integra el grupo brasileño BTG Pactual) adquirió las operaciones de la firma forestal Weyerhaeuser en Uruguay por US$ 402,5 millones.

El negocio, que fue la mayor compraventa del 2017 a nivel local, incluyó más de 120.000 hectáreas de bosques maderables en el noreste y centro-norte del país, una planta de fabricación de paneles de madera contrachapados, una planta de cogeneración y un vivero clonal.

Según el informe "La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe" de la Cepal, la venta de Weyerhaeuser se ubicó en el lugar 18 entre las mayores fusiones y adquisiciones transfronterizas en 2017. Además, se trata del único negocio que involucra a Uruguay que forma parte del listado de las 20 principales compraventas del continente.

El primer lugar del ranking lo ocupa la operación de US$ 6.700 millones por la que la compañía china State Grid adquirió acciones de la empresa de energía brasileña CPFL. El resto de las cinco mayores adquisiciones también tienen a Brasil como lugar de los activos transferidos: la venta del 90% de las acciones de Nova Transportadora do Sudeste (NTS) a la empresa Brookfield Infrastructure Partners (BIP) por US$ 5.200 millones; la de la planta hidroeléctrica Sao Simao por State Power Investment Corp de China por un monto de US$ 2.255 millones; la del Grupo Lala de México que compró por US$ 1.837 millones la firma de lácteos Vigor Alimentos; y la de Enel de Italia que adquirió el paquete accionario de la distribuidora brasileña de energía CELG por una cifra de US$ 1.429 millones.

Entre las restantes operaciones que destaca el listado aparecen activos negociados en Argentina, México, Perú, Venezuela y Chile. A su vez, la compraventa de Weyerhaeuser figura en el sexto puesto entre las mayores adquisiciones transfronterizas por parte de empresas regionales.

Hace unas semanas, en Uruguay se concretó el mayor negocio del 2018 hasta el momento, con la adquisición por parte de la mexicana Coca-Cola FEMSA de Montevideo Refrescos a la Compañía Coca-Cola por US$ 250,7 millones (precio sujeto "a ajustes de caja y deuda", aclararon las partes al informar sobre la operación).