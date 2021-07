Ventas de Día del Padre: "15% más que en 2020 pero 15% menos que en 2019", dijo Sapelli

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Sapelli, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, indicó que se registró un aumento en el porcentaje de ventas por el Día del Padre, en comparación con 2020. Sin embargo, no se alcanzaron los niveles pre-pandemia.

"Las cifras que he recibido dan como que se vendió un 15% más que en 2020, pero 15% menos que en 2019. Estamos en un punto medio entre los dos años", afirmó el empresario.



Además, recordó que este día del padre "justo coincidió con la apertura de las plazas de comidas en los centros comerciales, más los días lindos, más las Vacaciones de Julio. Todo colaboró para que se trabaje un poco mejor".



Por otra parte, el presidente de la cámara consideró que fue beneficioso que en las pautas salariales se tuvieran en cuenta los sectores que se vieron más afectados por la pandemia, es decir "todos los que o no estaban trabajando, o estaban trabajando muy por debajo de lo normal".



"Pero también hay que considerar que hay otros rubros que se vieron menos afectados, pero afectados igual", dijo. Como ejemplo mencionó que, "según una encuesta de la Cámara de Comercio que realiza Equipos Consultores, comparando el primer trimestre de 2020 contra el 2021, el rubro vestimenta bajó un 25%, los electrodomésticos un 20%, los supermercados un 13%, cuando normalmente no suben ni bajan más de un 1% porque son muy estables".



Sapelli indicó que, por lo tanto, hay muchos grupos que no fueron considerados como prioritarios y que, sin embargo, también sufrieron las consecuencias por el coronavirus. "En este período, del 1 de enero de 2020, al 30 de junio de 2021, cerraron 6.000 empresas", detalló.