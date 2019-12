Ventas al exterior cayeron en noviembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las exportaciones de bienes (zonas francas incluidas) registraron una caída de 2,3% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior. Así lo señalaron los datos elaborados por el Instituto Uruguay XXI divulgados ayer.

Las cifras de noviembre señalaron que las ventas al exterior totalizaron los US$ 695 millones, lo que implicó que noviembre sea el segundo mes consecutivo de caída, dado que en octubre el descenso había sido del 10% interanual.



No obstante, en el acumulado del año, las ventas al exterior crecieron 1,1% respecto a lo exportado en los primeros 11 meses del año pasado. Las exportaciones totalizan US$ 8.436 millones.



Desde Uruguay XXI señalaron que la disminución de las ventas de noviembre “se explica por la caída en las exportaciones de madera, lana, despojos y subproductos cárnicos y lácteos”. Mientras que la soja, el arroz y la malta fueron los productos que incidieron de forma positiva en el mes.

Por su parte, según la Unión de Exportadores (UEU), los datos de noviembre -sin incluir zonas francas- reflejan que las solicitudes de exportación de bienes sumaron US$ 634 millones en noviembre, lo que significó una caída de 0,84% con respecto al mismo mes del año pasado.



Desde la gremial evaluaron que el aumento de las exportaciones registrado en los meses de julio a septiembre -impulsado por la soja-, “llevó a que en el acumulado del año se diera un incremento de 1,93% con respecto al mismo lapso de 2018, tras alcanzar los US$ 7.056 millones”.



Es que, a diferencia de lo ocurrido en 2018, este año la soja volvió a recuperarse y las ventas externas de noviembre totalizaron US$ 32 millones, un monto superior al de ese mes el año anterior.



En el acumulado del año, el aumento de las exportaciones de soja ha sido del 85%.

Desde Uruguay XXI indicaron que, hasta el momento, ese monto alcanzó los US$ 979 millones, estando la soja en el tercer lugar dentro del ranking de productos en lo que va del año (carne y celulosa siguen ocupando el primer y segundo lugar, respectivamente).



Al analizar el desempeño de las exportaciones por destino, China sigue siendo el principal destino de las ventas uruguayas, con un total de US$ 179 millones y una participación del 28%.



En segundo lugar y con una participación del 13% en el total exportado, se encuentra Brasil como el segundo destino más importante con un total de US$ 87 millones.

El informe de Uruguay XXI analizó además el impacto que ha tenido la Inversión Extranjera Directa (IED) en las exportaciones de bienes de Uruguay.



Sobre este punto, concluyó que “el patrón de las exportaciones uruguayas” ha cambiado dado los “importantes flujos de IED recibidos (por Uruguay) en las últimas décadas”.