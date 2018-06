Ventas al exterior de la industria suben 11%

El informe desagrega la evolución por tipo de manufactura: las exportaciones de origen industrial se incrementaron 9% interanual (US$ 119 millones), acumulando una suba del 17% en los primeros cinco meses del año; y las de origen agropecuario un aumento mensual del 12% (US$ 325 millones) y en el año de 13% en comparación a 2017.

Dentro de la primera categoría, las ventas externas del rubro Fabricación de cemento, cal y yeso se mostraron al alza (pasando de US$ 2,3 millones a US$ 8,7 millones interanual) al igual que Fabricación de vehículos automotores (de US$ 2,6 millones en mayo de 2017 a US$ 8,5 millones), y la Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos que tuvo un crecimiento del 33%. Entre los menos dinámicos se encuentra Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos (-57%).

Entre las manufacturas de origen agropecuario, el informe de la gremial de industriales destaca el desempeño positivo del sector Elaboración de bebidas malteadas y de malta (119%), mientras que Elaboración de alimentos preparados para animales (-49%) fue el rubro que registró mayor incidencia negativa en términos interanuales.