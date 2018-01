Ventas industriales al exterior crecieron 7% en 2017

En diciembre de 2017 las exportaciones industriales sumaron US$ 417 millones, número que representó una contracción de 3% frente a igual mes de 2016, según información divulgada por la Cámara de Industrias (CIU). En el acumulado del año, en tanto, las colocaciones de esta naturaleza tuvieron un aumento de 7%.

Si se mira qué pasó con las manufacturas de origen industrial, en diciembre de 2017 sumaron US$ 113 millones, un incremento de 9% en términos interanuales.

En este terreno, las ventas al exterior del sector fabricación de vehículos automotores crecieron (pasaron de US$ 2,3 millones en 2016 a US$ 9,7 millones el año pasado). Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos, en tanto, aumentó sus exportaciones en 99%, también en términos interanuales.

En la vereda de enfrente, fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario registró una caída de 25% en sus exportaciones.

Por el lado de las manufacturas de origen agropecuario, en tanto, experimentaron durante diciembre una caída de 6% en comparación con el mismo mes del año anterior. En el último mes de 2017, en concreto, sumaron US$ 304 millones.

En el año estas exportaciones crecieron 6% frente a 2016. En el año tuvieron descensos los sectores elaboración de bebidas malteadas y de malta (-63%) y producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos (-7%). En tanto, elaboración de productos lácteos (9%) y preparación e hilatura de fibras textiles, tejedura de productos textiles (14%) fueron los más dinámicos frente a 2016.

Empresas.

El informe de la CIU detalla también que el año pasado 27 empresas representaron el 50% de todos los bienes exportados por Uruguay (esto sin tener en cuenta zonas francas). En 2016 habían sido 26.

Además, por noveno año consecutivo la láctea Conaprole se consagró como la firma exportadora de bienes más importante a nivel nacional (colocó US$ 421 millones en el exterior en 2017). Le siguió la maderera Eufores, con US$ 331 millones.