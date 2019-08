Otra vez Citrícola Salteña enfrenta problemas en plena zafra de la naranja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los trabajadores de la empresa Citrícola Salteña (Caputto), paralizaron sus actividades en la mañana de ayer y se declararon en conflicto, si bien se prevé que hoy retomen sus tareas para permitir una negociación.

En plena zafra de la naranja y con unas 1.500 personas ocupadas en este rubro, las tareas se detuvieron a las 8 de la mañana de ayer cuando el sindicato tomó la decisión de abandonar la planta de procesamiento de frutas.



El sindicato alega que no se ha cumplido con haberes impagos que se remontan a meses de atraso y también afirma que la respuesta de la empresa es que no hay dinero para afrontar las deudas.



Fuentes de la empresa dijeron a El País que el adeudo reclamado es previo al 25 de febrero, día en que se decretó el concurso de acreedores y que desde ahí para adelante se está al día.



Sin embargo, el sindicato dice otra cosa. Mirian Perdomo, integrante del sindicato único que agrupa a los trabajadores, explicó que no se han cumplido las pautas de los acuerdos cuando la empresa fue al concurso y ahora aguardan por las negociaciones que puedan llevar adelante la intervención concursal y la propia Justicia.



En la empresa “nos han dicho que están trabajando día a día con los proveedores y que el dinero es muy volátil”, señaló Perdomo a El País.



Los trabajadores se concentraron en la mañana de ayer en el portón de acceso de la planta e impidieron durante algunas horas que salgan contenedores con fruta procesada con destino a la exportación.



Sobre la hora 15:30 de ayer, los trabajadores resolvieron levantar la medida al tiempo que se les informaba por parte de dirigentes del sindicato que el tema va ser tratado por los Ministerios de Economía y Finanzas, de Trabajo y Seguridad Social y de Ganadería, Agricultura y Pesca en las próximas horas y mañana tendrían una respuesta a sus reclamos.



Marcelo Di Paola, presidente del gremio de trabajadores, explicó que la única posibilidad que ven para cobrar los haberes impagos por parte de la firma, es que se llegue a un acuerdo por parte del gobierno en prorrogar un año más el préstamo que hizo el Estado de una partida de $ 115 millones.



Esta partida viene siendo administrada por una comisión especial designada por la Justicia que ha permitido que la empresa iniciara la presente cosecha y en un acuerdo alcanzado con los trabajadores de posponer deudas anteriores y además con eso se aseguraría trabajo para la zafra para el 2020.



“Nosotros hicimos el planteamiento ante quien correspondía, la voluntad de los trabajadores de esperar un tiempo más para cobrar estuvo, pero ahora vemos que el dinero no aparece para saldarnos lo que en su momento generamos que es un monto que asciende a los $ 42.800.000, dijo Di Paola.



Sobre las 16 horas de ayer los camiones con cargas de la cosecha comenzaron a ingresar a la planta y al mismo tiempo camiones con cámaras refrigeradas hacían lo propio para retirar productos para la exportación.



“Levantamos la medida para que se negocie sin conflicto y de no existir impedimentos el miércoles (por hoy) retomaremos nuestra tarea y eso lo comunicamos a la empresa”, acotó Di Paola.