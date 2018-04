Viajes al exterior dejan atrás 3 años de caídas y aumentan

En los primeros tres meses de 2018 más uruguayos armaron sus valijas y cruzaron las fronteras del país que en el mismo período del año anterior.

Entre enero y marzo de este año fueron 488.438 los residentes en Uruguay que viajaron al exterior, de acuerdo a información del Ministerio de Turismo (Mintur).

Así, la cantidad de personas que salió de Uruguay en estos tres meses fue 3,9% superior a la que se había registrado en el mismo trimestre de 2017.

Los datos del primer trimestre de 2018 muestran también que, luego de tres años de caídas consecutivas, el número de visitantes al extranjero volvió a subir en este período.

Sin embargo, todavía no se recuperan los niveles de años anteriores. De hecho, si se mira cómo arrancaron los últimos cinco años, 2014 fue el que acumuló el mayor número de viajes al exterior. En el primer trimestre de ese año fueron 649.594 los individuos que se trasladaron fuera del país.

Destinos.

¿Cuáles fueron los destinos preferidos por los uruguayos durante estos tres meses? Argentina conservó su tradicional primer puesto. En ese período fueron 323.431 personas las que cruzaron al país vecino. Así, casi siete de cada 10 uruguayos (en concreto, el 66,2%) que viajaron al extranjero fueron a Argentina. Si se lo compara con iguales tres meses de 2017, hubo un aumento de 7,8% en la cantidad de personas que visitó este destino.

A Argentina le siguió en relevancia el otro vecino. Brasil concentró en el primer trimestre del año el 20,6% de las salidas al exterior. Entre enero y marzo fueron 100.675 los uruguayos que visitaron el país norteño, lo que da cuenta de una caída de 7,5% en términos interanuales.

En un tercer puesto —pero despegado de los otros dos— quedó América Central y del Norte, con 29.118 visitantes (6% del total que viajó en estos meses).

La lista de destinos predilectos durante el primer tramo del año la completan Europa (3%); Paraguay (1,6%); Chile (1,5%); resto de América (0,8%); y otros (0,4%).

Más baratos.

Uno de los aspectos que tienen en cuenta las personas a la hora de decidir un viaje es cuánto le "rendirán" sus pesos fuera de fronteras. Esto explica en parte por qué en 2014, cuando el dólar estaba en niveles bajos, se produjo el récord de las salidas de los uruguayos al exterior.

El Tipo de Cambio Real (TCR) —un indicador que sirve para medir la competitividad externa de los productos uruguayos frente a otros mercados medidos en dólares— respecto a Argentina y Brasil cayó tanto en enero como en febrero en comparación con iguales meses de 2017.

De esta manera, estos destinos se abarataron en la comparación interanual para los bolsillos uruguayos durante los primeros dos meses del año —el Banco Central todavía no ha divulgado los datos de correspondientes a marzo.

En el caso de Argentina, el TCR se contrajo 1,75% en el primer mes del año y 7,67% en el segundo. En Brasil, en tanto, en enero la caída fue de 3,96% y de 7,87% en febrero.

Gasto.

En comparación con el período enero-marzo del año pasado, el gasto que realizaron los uruguayos en el extranjero creció —medido en dólares corrientes. Así, mientras en esos tres meses de 2017 esa cifra había llegado a US$ 290,8 millones, para el mismo trimestre de este año había trepado hasta US$ 341,7 millones, una suba de 17,5%.

Las estadísticas de la cartera de Turismo también permiten conocer qué monto se destinó específicamente a pasajes internacionales: en el primer trimestre de 2018 ascendió a US$ 88,3 millones. En este caso, el incremento frente al año previo trepa a 78% —siempre en dólares corrientes.

El gasto medio por persona fue de US$ 699,6, mientras que el gasto diario per cápita se ubicó en US$ 104,4 —incrementos interanuales de 13,1% y 24,2%, respectivamente.

Por día, el destino "otros" fue el que acumuló el gasto más elevado, US$ 370,5 por persona. El segundo fue Europa, donde los uruguayos sacaron de sus bolsillos unos US$ 225 por día en promedio durante el primer trimestre de 2018. Brasil, en cambio, registró el gasto más magro: US$ 70,7 cada día.

Por otra parte, la estadía promedio de los que se movieron fuera del país fue de 6,7 días, inferior al registro de un año antes (cuando habían sido 7,4 días). Entre enero y marzo el destino que cosechó la estadía más larga fue Europa, con 19,9 días según la información oficial. En el extremo opuesto, con cinco días, Argentina se quedó con la estadía más corta.