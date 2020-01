¿Cuáles fueron los videojuegos que más se vendieron en el 2019?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Continúan las listas de los productos con mayor nivel de ventas en 2019 y el mundo del entretenimiento no se quedó atrás. Forbes publicó cuáles son los videojuegos que más se comercializaron.



En la lista no hay grandes sorpresas ya que la encabeza "Call of Duty: Modern Warfare 2019" cuya primera versión fue del 2003. En segundo y tercer lugar se posicionaron "NBA 2K20" que salió a la venta en 1999 y "Madden NFL 20" en 1988, respectivamente.



A continuación se presentan los primeros 10 videojuegos del ranking:

1. "Call of Duty: Modern Warfare 2019"

El videojuego es desarrollado por Infinity Ward y publicado por Activision. Su lanzamiento fue en octubre del 2019 y es el decimosexto juego de la saga "Call of Duty".

2. "NBA 2K20" El videojuego de básquetbol con mayor éxito fue "NBA 2K20" que se basa en la National Basketball Association. El producto estuvo a la venta a partir de setiembre de 2019. El desarrollador es Visual Concepts.



3. Madden NFL 20 El tercero en la lista también trata sobre deportes. En este caso se trata de fútbol americano y su debut fue en agosto del 2019. El desarrollador es EA Tiburon y es distribuido por Electronic Arts.

4. Borderlands 3 Al igual que "Call of Duty", "Borderlands 3" es un videojuego de disparos en primera persona que se desarrolla en el espacio exterior. Este es el cuarto de la serie que tuvo su primera versión en el 2009.

5. Mortal Kombat 11

"Mortal Kombat" 11 es un videojuego de lucha que se lanzó en abril de 2019. La franquicia la crearon Ed Boon y John Tobias en 1992. La distribución es de Warner Bros desde julio de 2009.

6. Star Wars Jedi: La Orden caída

En noviembre fue el lanzamiento de "Star Wars Jedi: La Orden caída" cuyo género es acción y aventura. Como indica su nombre, está ambientado en el universo de Star Wars entre el episodio lll "La venganza de los Sith" y el episodio lV "Una nueva esperanza".



7. Super Smash Bros. Ultimate

El videojuego de lucha, que pertenece a la serie "Super Smash Bros"., salió a la venta a nivel mundial en noviembre de 2018. Esta versión cuenta con más de 100 escenarios y tiene luchadores como Mario, Luigi, Pikachu, Sonic, Pac-Man, entre otros.



8. Kingdom Hearts III Sora y sus amigos Donald y Goofy se embarcan en una aventura a través de mundos ambientados en las películas clásicas de Disney. El desarrollador es Square Enix y el videojuego se lanzó en enero de 2019.

9. Tom Clancy’s The Division 2 La secuela de "Tom Clancy's The Division" que salió a la venta en 2016 es un videojuego de acción. Esta ambientado en el futuro en Washington, Estados Unidos.