Se viene un mundo con aranceles más altos, dice miembro de la Fed

Bajo el fuego de la guerra entre el presidente Donald Trump y China, la economía mundial enfrenta un futuro de barreras al libre comercio mayores que en las últimas ocho décadas, dijo el lunes un miembro de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.



En tanto las esperanzas de un rápido acuerdo entre Washington y Pekín se evaporaron el mes pasado, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, instó a que la entidad estimule más la economía de Estados Unidos.



Después de que la Fed rebajara en julio por primera vez en más de una década las tasas de interés, las fricciones entre las dos mayores economías mundiales se recrudecieron en agosto, lo que dejó claro "que la guerra comercial se iba a extender por un poco más", dijo Bullard a periodistas.

Más allá de simples amenazas, los dos países se impusieron aranceles mutuamente y se mantendrán por un período prolongado.



"Deberíamos prepararnos para un futuro con aranceles y barreras no tarifarias algo más mayores de lo que hemos visto históricamente", dijo Bullard.



Tras disentir con la decisión de la semana pasada de volver a cortar las tasas en un cuarto de punto porcentual porque quería una rebaja mayor, Bullard dice que se necesita otra reducción de 25 puntos básicos para proteger la economía de Estados Unidos.



El deterioro de la disputa comercial con Pekín "es un retroceso en el consenso de liberalización comercial que existió en Estados Unidos en los últimos 75 años" y no hay otro país en posición de liderar el libre comercio, dijo.



El pleito sino-estadounidense castigó con aranceles a productos transados en ambos sentidos por valor de cientos de miles de dólares. Y Bullard dijo que China parece estar esperando las elecciones estadounidenses de 2020 en las que Trump "posiblemente podría perder".



"Creo que el mundo tendrá una transición hacia esa nueva realidad en la que el comercio no será tan libre como antes de que el consenso de liberalización comercial haya sido roto en Estados Unidos", afirmó.



La guerra comercial ya está perjudicando las inversiones en todo el mundo y Bullard advirtió que los perjuicios pueden llegar a ser mayores de lo esperado.