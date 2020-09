Se vienen dos emisiones en el mercado de capitales uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como todos, el mercado de valores local vive un año particular y en ese sentido han habido pocas emisiones de empresas. Recientemente, el Banco Central (BCU) autorizó dos: uno es un jugador habitual y el otro es un fideicomiso.

Por un lado, Conaprole emitirá obligaciones negociables de su programa Conahorro III en dólares y a 39 meses de plazo. La emisión es por US$ 5 millones, paga un interés anual de 2% y estará disponible entre el 14 y el 21 de setiembre. El mínimo para invertir es de US$ 1.000 y se puede adquirir en la web del Banco República (e-BROU).



La otra emisión que autorizó el BCU, es la de certificados de participación escriturales bajo el “Fideicomiso Financiero Forestal Boschetto” por un valor de hasta US$ 79.600.000.



El plazo del Fideicomiso es 26 años a partir del día de la emisión. No obstante ya se considera la posibilidad de un plazo de prórroga máximo de cinco años (es decir, hasta los 31 años), con la previa conformidad de los beneficiarios supra mayoritarios en Asamblea de Beneficiarios.

Según el prospecto de emisión, para la situación de base, la tasa de retorno del proyecto para el inversor se ubicaría en 8,61% y la del proyecto en 8,90%.



El proyecto consiste en “la creación de un patrimonio forestal de aproximadamente 15.900 hectáreas en el centro norte del país, básicamente en los departamentos de Tacuarembó, Durazno, Cerro Largo y Treinta y Tres, en los cuales se forestará aproximadamente el 65% de los mismos. Las especies elegidas son Eucalyptus (dunnii o grandis preferentemente) que se manejarán para la producción de madera pulpable”, indicó el informe de la calificadora CARE, que le puso una nota de BBB (uy) a la emisión. “El Fideicomiso Financiero Forestal Boschetto tiene como objetivo proveer a los inversores retornos a largo plazo logrados esencialmente a través del producto de las ventas de la madera y bosques en pie y la valorización del activo tierra, y a la vez, aunque en menor medida, del pastoreo de las tierras forestadas y no forestadas”, agregó. TMF Uruguay Afisa, es el fiduciario y Cambium Forestal Uruguay S.A. es el operador.