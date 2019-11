Este viernes es el Black Friday: todo lo que tenés que saber antes de comprar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes es el clásico Black Friday, una fecha comercial que nació en Estados Unidos donde locales de ese país ofrecen sus productos con descuentos. Aunque se creó en las tiendas físicas, con el desarrollo del comercio electrónico con plataformas como Amazon e Ebay, hoy es un fenómeno que también está presente en Uruguay.

Hacer compras en Estados Unidos a precios especiales y traer el paquete a Uruguay puede sonar tentador. Sin embargo, se debe tener presente la legislación de nuestro país para, por ejemplo, no tener que abonar de más o sufrir la retención del envío. Esto es porque la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) establece ciertos requisitos y procedimientos a cumplir sin importar si se utiliza un servicio de courier o si se utiliza el correo nacional.



En una primera instancia, se debe tener en cuenta que la DNA establece varias vías a través de las cuales hacer envíos. Por lo tanto, el comprador tiene que decidir si se quiere amparar dentro de la franquicia –no paga tributo– o pagar los impuestos bajo régimen simplificado –paga tributo–.



Si la persona se quiere amparar dentro de la franquicia, hay requerimientos que deberá cumplir. Una de ellas es que no puede tener fines comerciales y el peso no puede superar los 20 kilos.



Otra de las condiciones es que el envío tiene que estar a nombre de una persona física mayor de edad que posea cédula de identidad. Se ha de tener en cuenta que cada individuo puede realizar hasta tres envíos por año civil (antes eran cuatro pero en enero de 2017 hubo una modificación en el Decreto N° 336/015 del 16 de diciembre de 2015).

No tener la opción de la franquicia disponible e igual realizar la compra por desconocimiento fue uno de los errores más comunes que destacó Andrea Fernández, gerente general de BuyBox. “No es que no se pueda comprar luego de las tres franquicias, pero ahí se paga impuestos que es el 60% del valor” de la mercadería, agregó.

Para que un envío desde Estados Unidos pueda entrar a Uruguay sin problemas debe cumplir con los requisitos de la Dirección Nacional de Aduanas. Foto: Shutterstock.

A su vez, otro de los requerimientos es que la titularidad de la tarjeta de débito o crédito internacional con la que se realiza la compra tiene que ser la misma que el destinatario. Este último punto quiere decir que una persona no puede traer un envío a su nombre y, al mismo tiempo, usar la tarjeta de otra para realizar el pago.



En caso de elegir no pagar tributos el valor de factura tienen que ser menor a US$ 200. Por valor de factura se entiende el monto total detallado en la factura comercial de la compra, según se especifica en un comunicado de prensa de la institución.



La opción del courier.

Couriers como BuyBox ofrecen el servicio de hacer el transporte de los paquetes y encargarse de la mayor parte de los trámites. Aunque cada empresa se maneja de manera diferente, muchas comparten puntos en común.



El procedimiento suele ser el siguiente: una vez que el usuario se registra en la página web del courier de manera gratuita, la empresa le da una dirección dentro de Estados Unidos. Luego, cuando la persona está en los últimos pasos de compra en un comercio online, coloca como dirección de envío la que le fue asignada.



El sector Las compras en el exterior por Internet cayeron en octubre frente a igual mes del año pasado, es decir en la comparación interanual, por séptimo mes consecutivo, según la DNA.



En octubre las compras de uruguayos en el exterior vía web (encomiendas que vienen vía couriers) fueron 28.143, una reducción de 4,1% respecto al número alcanzado en igual mes del año pasado.



En tanto, respecto a septiembre, las compras por Internet cayeron 4,9%.

Además, octubre fue el cuarto mes consecutivo en que el registro de adquisiciones por esta vía estuvo por debajo de los 30.000 envíos y fue el mes con menor cantidad desde noviembre del año pasado.