Vivienda: la PPP va para el próximo período

Al comparecer ante la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto del Senado, De León recordó que "se planteó un sistema de PPP, con una serie de capacidades que fueron elaboradas junto con la Corporación Nacional para el Desarrollo, de unos US$ 35 millones" pero "pensamos que puede quedar para el próximo período porque todavía no se ha concretado".

De León fue en el marco del tratamiento parlamentario de la ley de Rendición de Cuentas.

La ministra había señalado que "es algo que nosotros dejamos en carpeta para el futuro, porque el Ministerio de Economía y Finanzas nos da un espacio fiscal de unos US$ 50 millones. Eso no quiere decir que vayamos a ejecutar PPP este año. Lo hablamos porque vimos que íbamos a ejecutar todo nuestro presupuesto. Por lo tanto, dejamos abierta una puerta para que, de ser posible, se construyan más viviendas fuera del presupuesto. Las PPP tienen ese fundamento: pueden ser más baratas o más caras. No hablamos del punto, sino del monto que se puede dedicar por ese programa. Hoy no vamos a tener tiempo de llegar a eso".

La idea inicial del Ministerio de Vivienda era por un monto mayor. De hecho, el 25 de octubre de 2016 De León había enviado una carta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) donde manifestaba la "intención" de utilizar la modalidad de PPP en "la construcción de viviendas que se destinarían a programas habitacionales cuya propiedad quedaría durante un período de tiempo o de manera definitiva en manos del Estado".

Allí, De León indicó que se preveía "la contratación de un estimado de 1.200 viviendas bajo esta modalidad, por un monto de US$ 100 millones asociado a la inversión inicial de construcción de las mismas".

El 4 de julio de 2017, el ministerio envió al MEF el proyecto y el 12 de octubre del año pasado, Economía se pronunció. Luego de eso, no hubo más avances.