En vivo: "2020, los desafíos que enfrenta la región"

El evento "2020, los desafíos que enfrenta la región" organizado por El País y Enjoy Punta del Este —el casino y resort además oficia de anfitrión—, tiene como disertantes a Martín Aguirre, director de Redacción de El País; José del Río, secretario general de Redacción y director de Contenidos del grupo La Nación (Argentina); Ascânio Seleme, exdirector de Redacción y columnista en O Globo (Brasil); y Carolina Álvarez, subeditora de la sección Internacional en El Mercurio (Chile).

La charla, conducida por el editor de Economía y del canal Negocios de El País, Fabián Tiscornia, permite conocer de primera mano la opinión y el análisis de estos cuatro referentes que manejan la agenda informativa en la región de cara a un año al que definen como "bisagra".

Entre el público se encuentran CEO, directores y gerentes de empresas nacionales e internacionales así como de los lectores de la newsletter de economía y negocios Enjambre.



BRASIL Gobierno errático con reformas que definirán futuro

Ascânio Seleme, exdirector de Redacción del diario O’Globo (Brasil) y con 35 años de experiencia como periodista fue el primero en abrir la exposición de coyunturas en la región.

Planteó que existe un “gobierno errático” en Brasil y para ello señaló el despido a tres ministros del Palacio, la imposición de límites de convivencia política. También dijo que el presidente Jair Bolsonaro “ya no escucha al Congreso” y está “aislado polítco” porque “perdió el apoyo de su propio partido”.



Por otra parte dijo que Brasil ha iniciado una “relación carnal” con Estados Unidos. “Bolsonaro tiene por Trump una admiración apasionada” y esta “simbiosis lo acercó a Israel”. Por el contrario señaló que ha tenido encontronazos con el presidente de Frnacia Emmanuel Macron, de Venezuela Nicolás Maduro, de Chile Michelle Bachelet, de Argentina Alberto Fernández y hasta la promotora de la guerra contra el cambio climático Greta Thunberg. Específicamente sobre el medioambiente, Seleme dijo que “es cierto que las quemadas de la Amazonia ocurren cada año en la estación seca”, “pero los ataques contra el aparato de protección ambiental obstaculizaron cualquier esfuerzo de la sociedad civil a favor de la naturaleza”.



Entre los “aciertos” del gobierno de Bolsonaro Seleme señaló que está la economía. “Esta es la parte del gobierno que funciona”.



Seleme se refirió también a Luiz Inacio Lula Da Silva y dijo que hizo dos eventos relevantes: la salida de la cárcel y cuando habló para los metalúrgicos, pero dijo que desde entonces se ha dedicado a hablarle a una minoría.

¿Qué se puede esperar este 2020 en Brasil? El panorama político en Brasil , según Seleme, incluye las “elecciones municipales que funcionan como verificación de mitad de mandato aunque sin impacto en el Congreso”. Está previsto que se elijan 5.000 alcaldes. Por lo que la etapa electoral es clave para Bolsonaro con miras al futuro.



"El escenario político tiene que considerar la popularidad de Bolsonaro", dijo Seleme quien mostró la evolución de un relevamiento de Datafolha que muestra que en diciembre 30% decía que era bueno, 32% regular y 36% malo.



En lo económico la reforma tributaria es la que generará el mayor impacto en Brasil. “La Cámara y Senado intentan consolidar una propuesta única” y “el gobierno no tiene ningún proyecto propio y debe trabajar en los comités y en los plenarios”, dijo Seleme.



A esto se suma una reforma administrativa que prevé que se termine la inamovilidad de los funcionarios públicos. “Pone fin a la estabilidad de las mayoría de las categorías del servicio público, reduce el número de carreras y crea evaluaciones y reestructura el sistema de pago y beneficios”, afirmó el periodista.



Según Seleme “es urgente cambiar las reglas de distribución de recursos entre las entidades federativas”porque “los estados y municipios brasileños están en bancarrota”.



Pese al mal concepto de los empresarios sobre Bolsonaro, dijo Seleme, la mayoría es optimista porque según una encuesta de Deloitte el 71% cree que el escenario será positivo para 2020 y solo 2% prevé un deterioro. Además el 67% prevé lanzar nuevos productos en 2020 y el 18% aumentará el número de empleados. Los empresarios de todas formas esperan acciones de parte del gobierno para invertir. Los empresarios pretenden invertir en salud, educación, pero están insatisfechos con esas áreas.



CHILE "El 2020 va a ser un año complicado"

La subeditora de la sección Internacional en El Mercurio, coordinadora en Chile del Grupo de Diarios América (GDA) y Magíster en Ciencia Política, Carolina Álvarez se refirió al estallido social que se generó en su país durante 2019 a partir de la chispa que significó el alza del precio del pasaje de metro. “Había un deterioro en la credibilidad de todas las instituciones: política, medios, partidos, todo generaba malestar y problemas de representatividad, había una creciente sensación de insatisfacción y un aumento de la brecha de desigualdad”.



Álvarez dijo que se sabía que había un problema “pero no se sabía cómo iba a manifestarse”. “No sabemos quiénes están atrás de esos ataques organizados”, dijo y agregó que “hace falta tareas de inteligencia para saber quiénes son: hay fuertes críticas al gobierno por su actuación ante esto y también contra el manejo policial y el uso de la fuerza”. “Si me preguntan qué tal Chile, no lo tengo tan claro. Hay varias incógnita”, dijo Álvarez, quien planteó que el desafío inmediato de Chile es terminar con la violencia. “Se terminaron las protestas, pero la violencia sigue”, dijo. Y esto debe darse en un contexto en el que “Piñera debe manejar un panorama político que no estaba en su plan y además liderar con interpelaciones en el Congreso”.



El 25 de octubre pasado según Álvarez fue un punto de inflexión. Lo más importante, dijo es que llegó a un “pacto que abrió camino a la reforma de la Constitución”.



La perspectiva para la economía incluye un efecto en el empleo porque la violencia afecta a las pymes que son las que general la mayoría de los puestos de trabajo. También Álvarez prevé una caída de los ingresos fiscales, un aumento del gasto.



En lo político “Chile tiene todavía instituciones que funcionan. Pese a los pedidos de renuncia, el presidente está en su lugar y el Congreso aceleró procesos legislativos y trabaja como nunca antes. La justicia es independiente e investiga casos del metro y denuncias de abusos policiales. Además el Banco Central es autónomo”, dijo Álvarez.



En ese contexto “el 2020 va a ser un año complicado”, dijo Álvarez aunque planteó que Chile en 2020 “inicia una nueva etapa” que siendo quizás optimista “tiene muchas oportunidades”.