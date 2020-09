Volkswagen presentó su primer auto eléctrico en Estados Unidos, un todoterreno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Volkswagen (VW) presentó este miércoles su primer todoterreno SUV eléctrico en Estados Unidos, denominado ID.4 y que estará disponible en el país a principios del 2021 con un precio inicial de US$ 39.995 para la versión ID.4 Pro.

VW dijo que el vehículo podrá beneficiarse de US$ 7.500 en créditos fiscales de las autoridades federales y que durante los tres primeros años, el ID.4 se podrá cargar de forma gratuita en la red de cargadores rápidos Electrify America.



El fabricante destacó que con los descuentos, el ID.4 tendrá el mismo precio que el Tiguan de motor de combustión que comercializa en estos momentos en el país y que es el modelo de más ventas de VW en Estados Unidos.

El modelo inicial del ID.4, denominado 1st Edition, estará dotado con una batería de 82 kilovatios/hora y un motor síncrono de corriente alterna situado en el eje trasero que produce 201 caballos de potencia. VW dijo que el ID.4 1st Edition tendrá un alcance de 250 millas (400 kilómetros).



El motor eléctrico estará alimentado por 12 módulos de baterías con un total de 288 celdas colocados en el chasis "para crear un centro de gravedad bajo para dinámicas de conducción óptimas así como una distribución del peso extremadamente equilibrada".



A finales de 2021, VW planea comercializar una versión de tracción a las cuatro ruedas, denominada AWD Pro, con una potencia de 302 caballos. Este vehículos tendrá un precio de US$ 43.695.



La compañía alemana indicó que el ID.4 puede cargar un 80% de su batería en una estación de carga rápida de 125 kilovatios en 38 minutos. En con un cargador del nivel 2 instalado en un hogar o en lugares públicos, la batería se recargará totalmente en 7,5 horas.



Los primeros ID.4 a la venta en Estados Unidos serán producidos en la planta de montaje alemana de Zwickau pero la compañía dijo que a principios de 2022, el ID.4 será producido domésticamente en la planta de Chattanooga para lo que VW invertirá US$ 800 millones.



Una vez que VW produzca el ID.4 en Estados Unidos, el precio del vehículo se reducirá a US$ 35.000.



El nuevo ID.4 competirá directamente con otros todoterreno SUV eléctricos, como el actual Tesla Model Y y con el Mustang Mach E que Ford ha anunciado.



Scott Keogh, consejero delegado del Grupo VW en Estados Unidos, afirmó que "la ingeniería del ID.4, su equipamiento y precio están pensados para ganar los corazones de los propietarios de todoterreno SUV que simplemente están listos para vehículos eléctricos y para volver a enamorarse de Volkswagen".



"Se maneja como un GTI, tiene el empaque de un Tiguan y el propósito de un Beetle. Lo mejor de VW en un paquete", añadió.