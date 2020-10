¿Cuánto costarán los pasajes de avión tras el impacto de la pandemia?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Viajar, algo que parecía imposible hace unos meses, de a poco vuelve a ser una posibilidad. Algunas aerolíneas anunciaron que vuelven a operar en el país, lo que despertó el interés de uruguayos. Se suma que en el mercado hay ofertas de pasajes que distan de los valores prepandemia.

Andrés Gil, CEO de TocToc Viajes, dijo a El País que en setiembre la demanda comenzó a recuperarse levemente. Sin embargo, advirtió que se está “lejísimos de los niveles de venta” registrados 2019.



Por su parte, Fernando Riva, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), indicó que el aumento en la compra de pasajes en el último tiempo es “mínimo”. Lo que sí registró fue un crecimiento es la cantidad de consultas, pero aclaró que aún “no hay una reactivación del turismo”.



La gente se sube a un avión por diferentes motivos. Quienes viajaron este año “en principio fue por necesidad”, pero ahora aparecieron consultas “porque se vence (el plazo legal para tomar) la licencia”, comentó Claudia Ravecca, gerenta general de Consolid Travel.



Una de las empresas que volvió a operar de manera regular es Copa Airlines. Christian Rodríguez, su gerente de ventas local contó a El País que la demanda “aún es baja”. A su vez, la situación actual los “obliga a estar en continuo análisis” de su oferta de vuelos.

El porqué.

Lo que generó una “incipiente aparición de la demanda” son los precios “muy buenos a muchos destinos del mundo. Por supuesto que es una táctica comercial por parte de las aerolíneas y cadenas hoteleras para prender los motores” del sector, señaló Gil.



Rodríguez explicó a El País que en Copa Airlines los precios de los pasajes “están muy por debajo del promedio” previo a la pandemia. En los últimos meses el foco estuvo en los clientes que no pudieron volar, a quienes se les permitió cambios sin costo y se le extendió la vigencia de sus boletos hasta diciembre de 2021. El desafío ahora “es buscar un balance entre una oferta de precios adecuada y que nos permita ser rentables nuevamente”.



Luego, desde Iberia explicaron que desde que reiniciaron los vuelos comerciales se mantuvieron con “precios muy competitivos”. Además, coincidió con la campaña de precios que lanzan en setiembre todos los años.



Sergio León, vicepresidente de Amaszonas Uruguay y Paraguay, señaló que las promociones en esa aerolínea tienen el objetivo de reactivar el sector y que “la gente vuelva a confiar en que la operación del transporte aéreo es absolutamente segura”.



A pesar de las ofertas, Riva dijo que “la demanda es muy baja porque el público se da cuenta de que va a ser difícil viajar. Pero, hay gente que, al observar valores convenientes se asegura (el pasaje) a futuro, con la posibilidad” de tomarse un avión a un “buen precio”.

Futuro.

El valor futuro de los pasajes es incierto. Una de las enseñanzas que dejó esta pandemia es que predecir qué sucederá es complejo. Hay muchos factores, algunos todavía desconocidos, que van a estar sobre la mesa.



Después de que se cree la vacuna contra el COVID-19, “al principio habrá buenas ofertas para reactivar la industria”, comentó el presidente de Audavi. ¿Qué sucederá después? Planteó dos escenarios. Uno es que “se estabilicen y vuelvan a tener el mismo valor previo a la pandemia”. El otro es que haya “pocos precios baratos”. Esa situación se podría dar por un menor nivel de oferta de las aerolíneas o una frecuencia de vuelos baja. No obstante, aclaró: “Es algo totalmente nuevo para nosotros. No sabemos lo que va a pasar”.



En la misma línea, Gil cree que la oferta de vuelos en el país “por un tiempo va a estar un poco restringida por las dificultades financieras que atraviesan las aerolíneas internacionales”. Por lo tanto, en “esa relación oferta-demanda” es esperable que los precios “sean un poco más altos” una vez que pase la etapa de impulso promocional.



Air France y KLM ofrecen vuelos a París y a Ámsterdam vía Brasil con conexiones a todo el mundo. Su socio estratégico es Gol. Por lo tanto, cuando la aerolínea brasileña “reanude los vuelos a Uruguay”, volverán a “ofrecer estas conexiones”, dijo a El País Nathalie Larivet, directora general de Air France-KLM para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.



Esperan que las operaciones “puedan retomarse antes de fin de año, en función de la apertura de las fronteras uruguayas con Brasil”.



En relación a los precios a futuro, la ejecutiva explicó que “siempre son el resultado del juego entre oferta y demanda. Esto seguirá siendo así, no está previsto que se modifiquen” los valores de los pasajes.

El sector.

La pandemia golpeó a nivel mundial el turismo. El presidente de Audavi aseguró que el sector “está muy mal”. No obstante, aclaró que están en contacto con el gobierno de manera permanente para buscar alternativas. El fin es generar “una apertura de frontera totalmente justificada cuidando la salud”.



Sin embargo, Riva cree que la situación actual “de alguna manera le dio un valor a la actividad”. ¿Qué cambió? Las personas recurren a ellos para asesorarse. Ahora son “demandados mucho en información”. Aunque los protocolos de los diferentes países “coinciden en su espíritu”, a final de cuentas son diferentes.