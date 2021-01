Wall Street abrió al alza en el día de la investidura de Joe Biden

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Wall Street abrió en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,33% al inicio de una jornada optimista, marcada por la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos y nuevos resultados trimestrales.

Quince minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones avanzaba 101,39 puntos y se situaba en 31.031,91 unidades, impulsado por grandes cotizadas como Salesforce (2,79%), Walt Disney (2,40%) y Microsoft (2,02%).



El selectivo S&P 500 ascendía un 0,70% o 26,61 puntos, a 3.825,52 enteros, y el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las grandes tecnológicas, progresaba 1,37% o 180,31 unidades, hasta 13.377,49 puntos.

El parqué neoyorquino apostaba decididamente por las compras de cara a la toma de posesión de Biden.



Los mercados ya se animaron el martes por la defensa que hizo en el Congreso la próxima secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de un "gran" apoyo fiscal a la economía teniendo en cuenta que Biden presentó la semana pasada un plan de US$ 1,9 billones.

En el plano corporativo, los inversores analizaban una tanda de resultados trimestrales generalmente mejores de lo esperado, comenzando por Netflix, que se disparaba más del 13% tras dar cuenta ayer de un aumento de beneficios y un récord de suscriptores.



El grupo financiero Morgan Stanley, que registró en 2020 un año récord gracias a la actividad bursátil, subía un 1,72%, mientras que Procter & Gamble bajaba un 1,31% y UnitedHealth también descendía un 1,09%, entre las grandes empresas protagonistas del día.



Por sectores, la mayor ganancia era para el de las comunicaciones (2,45%), seguido por el tecnológico (1,31%) y el de bienes no esenciales (1,25%).



En otros mercados, el petróleo de Texas subía a US$ 53,67 el barril, el oro repuntaba a US$ 1.860,10 la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ascendía al 1,102% y el dólar se apreciaba frente al euro, con un cambio de 1,208.