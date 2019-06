Wall Street: su peor mayo desde 2010 por guerra comercial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La escalada de tensión comercial entre Estados Unidos y China le ha pasado factura a Wall Street, que ha despedido con pérdidas mensuales en los tres índices su peor mayo desde 2010, justo cuando ayer se cumplió el décimo aniversario de un ciclo de expansión económica al que algunos ya le ven el fin.

Los analistas consideran que la mala racha comenzó el día 5, cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó vía Twitter con elevar aranceles a productos chinos hasta el 25%, por US$ 200.000 millones, renegando de las negociaciones y sentando un tono hostil que se ha incrementado con cada intercambio de palabras.



Desde entonces, una vez impuestas las tarifas, la “guerra comercial” entre las dos mayores economías del mundo ha evolucionado hacia una suerte de guerra fría tecnológica, con un mandato presidencial de no vender componentes de este tipo a la gigante china Huawei por motivos de seguridad nacional.



El pesimismo es palpable en el mercado a través de opiniones como la de Ed Yardeni, jefe de estrategia de inversiones de Yardeni Research, que pensaba a principios de mayo que el acuerdo comercial EE.UU.-China “era inminente” y “la economía global se beneficiaría de un ‘dividendo de paz”, algo “menos probable” ahora.



El temor se refleja en la apuesta por los valores seguros y la venta de acciones: en el conjunto del mes, el Dow Jones perdió un 6,38% de su valor de mercado; el selectivo S&P 500 un 6,57% y el índice compuesto del Nasdaq, que aglutina importantes tecnológicas, un 8,71%.



Ahora Beijing baraja vetar a las empresas de EE.UU. el acceso a las “tierras raras”, metales necesarios para fabricar muchos dispositivos, y en este contexto son especialmente las firmas industriales y las tecnológicas las más afectadas.



De hecho, se pueden contar con una mano los componentes del Dow Jones que acaban con repuntes mensuales, en tanto que el grupo de las más perjudicadas está encabezado por Apple (-17,32%), Intel (-14,90%), Caterpillar (-13,84%), 3M (-13,75%) o Dow (-12,27%).



Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, por su parte, siguen cayendo hasta mínimos no vistos en más de año y medio, en torno al 2,17 % y por debajo de los papeles a tan corto plazo como 3 meses, situados en torno al 2,354 %, lo que supone una inversión de la curva de tipos en la que muchos ven una señal de recesión.