Warren Buffett augura "mal final" a las criptomonedas

El magnate estadounidense y gurú de Wall Street Warren Buffett se unió a las voces críticas contra las criptomonedas como el bitcóin y anticipó que en algún momento "tendrán un mal final".



Buffett, presidente de la firma de inversiones Berkshire Hathaway y considerado como el segundo hombre más rico del mundo, después de Bill Gates, es una figura muy respetada en Estados Unidos y sus opiniones suelen dejar huella en los mercados financieros.



En una entrevista con el canal financiero CNBC, Buffett, de 87 años, dijo que en su cartera no tenía ninguna posición en bitcoines, que desde diciembre pasado se está negociando en el mercado de futuros de Estados Unidos.



"Ya tengo suficientes problemas con las cosas de las que conozco algo. ¿Por qué tendría que tomar una posición a largo o corto plazo de algo de lo que no sé nada?", se preguntó Buffett.



"En términos de criptomonedas -agregó-, generalmente puedo decir con casi total certeza que tendrán un mal final".



Buffett, sin embargo, no puede apostar acerca de cuándo podrá ocurrir eso ni por qué, pero sí dejó claro que no colocará nunca una inversión a corto plazo en criptomonedas.



El fundador de Berkshire Hathaway aclaró, no obstante, que si existiera un mercado de futuros a un plazo de cinco años, podría llegar a pensar la posibilidad de participar en él, pero "ni un centavo" a corto plazo.



La firma CME, el mercado de derivados financieros más importante del mundo, con sede en Chicago, está ofreciendo desde el 18 de diciembre pasado futuros de bitcóin a un plazo de un mes, dos, tres y seis meses.



El magnate estadounidense y su equipo han venido dejando claras sus pocas simpatías sobre el bitcóin y otras criptomonedas, que cada día están ganando mayor atención, lo que lleva como consecuencia un aumento de su valor.



En una charla que ofreció hace varias semanas, el lugarteniente de Buffett, Charlie Munger, calificó como una "locura total" la posibilidad de pensar en una inversión en bitcoines.



"Creo que es absolutamente estúpido incluso detenerse a pensar en ello", afirmó Munger. Se trata de "una burbuja loca, una mala idea, que atrae gente hacia el concepto de una riqueza fácil sin comprender mucho cómo funciona".



Buffett habló sobre el tema un día después de que Jamie Dimon, el máximo ejecutivo principal grupo bancario de Estados Unidos, JPMorgan Chase, volviera a referirse al bitcóin, aunque para corregir posiciones anteriores.



RELACIONADAS Kodak lanza una criptomoneda para fotógrafos By Elisa Tuyare Kodak lanza una criptomoneda para fotógrafos Kodak lanza una criptomoneda para fotógrafos El mercado del bitcoin causa furor en Japón By Antonio Larronda El mercado del bitcoin causa furor en Japón El mercado del bitcoin causa furor en Japón

Dimon admitió este martes que había sido un error asegurar en septiembre pasado que el bitcóin es un "fraude", una posición que fue repetida en numerosas ocasiones en los círculos financieros de Estados Unidos.



"Lamento haber hecho ese comentario", admitió Dimon. El máximo ejecutivo de JPMorgan Chase reconoció que la tecnología de "blockchain" de las criptomonedas es "real", pero insistió en que es un asunto que no le interesa "para nada".



La tecnología "blockchain" (cadena de bloques), en la que se basan las criptomonedas o divisas digitales, posibilita gestionar la información de forma segura con un registro distribuido, descentralizado y sincronizado.

Aunque el bitcóin es la criptomoneda más popular, con una capitalización actual de casi US$ 250.000 millones y un valor de cerca de US$ 14.000 por cada bitcóin, hay cerca de 1.400 criptomonedas, según el sitio Coinmarketcap.



Sólo siete de ellas tienen una capitalización superior a los US$ 10.000 millones, y al club se unió en las últimas horas la firma Kodak, que anunció su propia criptomoneda, KodakCoin, también partiendo de la tecnología de "blockchain".



Kodak quiere utilizar esa plataforma para manejar los derechos de propiedad de los fotógrafos en todo el mundo, y considera que la KodakCoin puede resolver muchos problemas que enfrentan los fotógrafos para cobrar esos derechos.



A raíz de ese anuncio, Kodak, una firma con más de un siglo de vida que no suele aparecer en los análisis bursátiles de Estados Unidos, cerró el jueves con un alza en sus acciones del 119%.