Warren Buffett ganó US$ 29.000 millones con la reforma fiscal de Donald Trump

El fondo de inversión Berkshire Hathaway, que dirige el octogenario Warren Buffett, ha recibido este año un regalo no solicitado de US$ 29.000 millones. Es la cifra de sus beneficios achacable a la reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump y aprobada en solitario por el Partido Republicano, según ha revelado este sábado Buffett en su carta anual a los inversores.



"Una buena parte de nuestras ganancias no ha venido de nada que hayamos conseguido en Berkshire", dice Buffett a sus inversores en la carta. De los US$ 65.300 millones de beneficio que ha tenido el fondo este año, "solo US$ 36.000 millones vinieron de operaciones de Berkshire. Los restantes US$ 29.000 millones nos los dio el congreso en diciembre cuando reescribió la legislación fiscal". El beneficio neto fue de US$ 44.900 millones, más o menos el PIB de Eslovenia.



La reforma fiscal fue aprobada a mediados de diciembre solo con los votos republicanos del Congreso y después de duras negociaciones entre ellos mismos. Para el presidente Donald Trump, es el mayor y único logro real de su presidencia hasta ahora. La reforma es considerada como la mayor rebaja de impuestos de la historia para las empresas. El impuesto de sociedades bajó de golpe del 35% al 21%.



La ley ha sido criticada como un cheque de US$ 1,5 billones a las grandes empresas que va a dejar de ingresar el Estado, con la esperanza de que anime la economía. Sus efectos en el aumento de la deuda y en la inflación son aún desconocidos.



Pero cifras como la que ofreció este sábado Buffett dan una idea del gigantesco efecto que está teniendo en los beneficios de las empresas. Apple, por ejemplo, ha anunciado un plan de inversiones de US$ 30.000 millones en los próximos cinco años. El fondo BerkShire Hathaway tiene participaciones en empresas como American Express, Apple, Bank of America, Charter Communications, Coca-Cola, General Motors, Goldman Sachs, Moody"s, Wells Fargo, Walmart y Southwest Airlines.



En su carta a los inversores de este año, Buffett se queja del poco rendimiento que le dan los activos del Tesoro de EE.UU. y reconoce que este año se ha frenado la política de compras del fondo. Asegura que la razón es que los precios de las compañías atractivas están en niveles récord y que volverán a comprar cuando las oportunidades sean interesantes.



Buffett, de 87 años, es uno de los inversores más aclamados de Estados Unidos. Apodado el oráculo de Omaha (Nebraska), donde está la sede de su compañía, se le considera la cuarta mayor fortuna privada del mundo, con US$ 76.500 millones. En las pasadas elecciones, apoyó a la candidata demócrata, Hillary Clinton. El pasado diciembre, tras la aprobación de la reforma fiscal, las acciones de su compañía superaron por primera vez el precio de US$ 300.000 por título.