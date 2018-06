woOw! se convirtió en el preferido de los usuarios en este Ciberlunes

La tienda online woOw! registró un nuevo éxito de ventas durante Ciberlunes y se convirtió en el preferido de los usuarios en esta edición, según indicó la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU).



Para seguir ofreciendo a sus clientes la mejor experiencia de compra, woOw! extenderá sus ofertas hasta el próximo lunes 11 de junio, con una selección de 1500 productos con descuentos reales de hasta un 83%.



“Ciberlunes sigue mejorando edición a edición y posicionándose como una gran iniciativa, liderada por CEDU, en la que participan todos los sitios de comercio electrónico del país. Participar como sponsor principal este año nos generó un impacto muy positivo con un crecimiento del tráfico al sitio de un 20% en relación a la edición del año pasado” destacó Claudio Lombardo, Chief Marketing Officer de woOw!



Esta nueva edición de Ciberlunes se vivió con una gran expectativa en los usuarios de woOw!, lo que generó que a las 00:00 horas del lunes 4 se registrara más de una búsqueda por segundo en el sitio https://www.woow.com.uy



“Según fuentes de la CEDU, woOw!, generó la mayor cantidad de clicks salientes de ciberlunes.uy demostrando el interés por las ofertas de woOw!”, agregó Lombardo



Los artículos de tecnologías, especialmente los televisores, fueron los más vendidos durante las tres jornadas de descuentos. La cercanía del próximo Campeonato Mundial de Rusia motivó la venta de estos productos que desplazaron a los celulares, clásicos protagonistas de las pasadas ediciones.



A su vez, se quintuplicaron las ventas en colchones y sommiers, y se registró un notorio crecimiento en el rubro muebles, en el que woOw! ofrece más de 1000 diseños exclusivos, únicos en Uruguay.



Además de la variedad de productos y ofertas, woOw! logró altos indicadores de satisfacción, cercanos al 99%, con productos entregados en tiempo y forma gracias a una importante preparación logística.



“Estamos muy conformes con las ventas de este año y principalmente en el crecimiento del interior, ya que este año ofrecimos envíos gratis mediante un acuerdo con DAC”, señaló Rafael Cernicchiaro, gerente de woOw Shop!



En lo que refiere a viajes, Brasil fue el destino más solicitado en woOw Travel!, con diferentes paquetes terrestres a precios irresistibles. A su vez, los pasajes aéreos a Nueva York (al precio de US$ 640) y la Habana (US$ 558) fueron los más demandados por los usuarios. Otro de los paquetes demandados fueron los a Buenos Aires, que iban desde US$ 69.



Todas las ofertas aún están disponibles en el Ciberlunes extendido de woOw Shop!



SOBRE EL SITIO woOw! sigue posicionándose como el sitio de e-commerce más grande del Uruguay, ahora con sus tres marcas woOw Shop!, woOw Travel! y woOw City! con un foco constante en la mejora de la oferta y la experiencia de usuario en el proceso de compra y en el fulfillment.