Xerox prepara oferta hostil para conseguir el control de HP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Xerox Corp dijo el martes que planea llevar directamente a los accionistas de HP su oferta de adquisición por US$ 33.500 millones, luego de que la fabricante de computadoras personales se rehusara a abrir sus libros para iniciar el proceso antes del plazo dispuesto.

"Planeamos contactar directamente a los accionistas de HP para solicitar su apoyo e instar al directorio de HP a hacer lo correcto y aprovechar esta oportunidad", dijo Xerox en una carta enviada a los directivos de la compañía de computadores e impresoras.



HP Inc no respondió de inmediato a los llamados para emitir comentarios.



El domingo, HP rechazó la oferta de compra de Xerox de US$ 22 por acción, que consistía en US$ 17 por papel en efectivo y 0,137 acciones de Xerox por cada título de HP, diciendo que la propuesta "la subvalora significativamente".

La fabricante de computadoras también acusó a Xerox de emplear discursos y acciones agresivas para alentar una potencial combinación bajo términos oportunistas, sin proveer la información adecuada.



"Aunque ustedes podrían no apreciar nuestras tácticas 'agresivas', no nos vamos a disculpar por ellas", dijo Xerox el martes.



La semana pasada, Xerox había amenazado con volver su oferta hostil si HP no accedía a una discusión "amistosa" y abría sus libros antes del lunes.