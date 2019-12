El youtuber que generó más ingresos tiene ocho años: ¿quiénes le siguen en el ranking?

En la red social Youtube hay una gran versatilidad de contenidos y, por lo tanto, generadores de contenido. Forbes realizó una lista con las estrellas mejor pagas del 2019. Entre los primeros cinco canales se encuentran Ryan Kaji, Dude Perfect, Anastasia Radzinskaya, Rhett and Link y Jeffree Star. La suma de sus ganancias es de US$ 98,5 millones (desde el 1 de junio de 2018 al 1 de junio de 2019).



Una de las particularidades del ranking es que hay dos menores de edad. El primer puesto quedó para Ryan Kaji que tiene ocho años; y Anastasia Radzinskaya, posicionada en el tercer lugar, que tiene cinco años.

Foto: captura de Ryan World's - Youtube Ganancias: US$ 26 millones. La estrella del canal Ryan's World -que tiene más de 22,9 millones de suscriptores- es un niño de ocho años llamado Ryan Kaji . Es oriundo de Texas, Estados Unidos. En los videos también aparecen su madre, padre y hermanas mellizas. Más allá de los videos, el niño cuenta con una línea de juguetes que lanzó en 2018. Además, tiene un espectáculo en Nickelodeon y un acuerdo con Hulu, según informó la revista.

2. Dude Perfect





Foto: sitio web oficial de Dude Perfect (www.dudeperfect.com)



Ganancias: US$ 20 millones.



El canal lo integran cinco amigos que eran compañeros de cuarto en la Universidad Texas A&M: Coby Cotton, Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones and Tyler Toney. Los contenidos están centrados en el entretenimiento deportivo. Dude Perfect tiene más de 47,7 millones de suscriptores.