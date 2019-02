Zonamérica hará otra emisión de ON y mejora rentabilidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras reducir sus ganancias 87% en el ejercicio finalizado a septiembre de 2018 (US$ 396.000 contra US$ 3,07 millones del ejercicio previo) debido a una reestructura y pago de obligaciones, la empresa Zonamérica, que explota una zona franca dedicada a servicios y distribución, mejoró su resultado en el primer trimestre del ejercicio octubre 2018-septiembre 2019.

Según el nuevo balance publicado en la Bolsa de Valores, el resultado en el trimestre octubre-diciembre de 2018 fue de US$ 1.846.371, un 214,9% más que en igual período de 2017.



Por su parte, la empresa planea emitir en el segundo trimestre de 2019 una segunda serie de Obligaciones Negociables (ON) por US$ 4 millones, según señaló la calificadora de riesgo FixScr (afiliada de FitchRatings) en su informe fechado al 30 de enero de 2019 y publicado por la Bolsa de Valores. La agencia, mantuvo la nota de A-(uy) para la primera serie de las ON que emitió en 2017 por US$ 11 millones.



Ahora, Zonamérica planea emitir la segunda serie que “será utilizada principalmente para atender el plan anual de inversiones y el reperfilamiento de parte de la deuda”, indicó FixScr. Esto, “no implicará un incremento sustancial de la deuda”, agregó.



Según ese informe de la calificadora “a septiembre de 2018 el endeudamiento de la compañía era de US$ 22.7 millones. Del total de deuda, el 55% corresponde a las Obligaciones Negociables con cancelación de capital a partir de 2024 y vencimiento en 2029. El resto del endeudamiento corresponde a préstamos bancarios de mediano plazo”.



FixScr puntualizó que “los ingresos de Zonamérica resultan estables y predecibles dado que los contratos con los arrendatarios se estipulan en dólares, siendo el plazo promedio de los mismos entre cuatro y cinco años”.



Agregó que “los ingresos de la compañía varían según los metros cuadrados rentables, al nivel de ocupación y la variación de los precios de los espacios arrendados ingresados/salidos de la zona franca, que impactan en los ingresos por control de inventarios”.



La satisfacción global con la zona franca de las empresas usuarias se posicionó en el 93% según una encuesta realizada en 2018.