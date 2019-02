Zonamerica reduce 87% sus ganancias en el 2018

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el último ejercicio (de octubre 2017 a septiembre 2018) la empresa Zonamerica, que explota una zona franca dedicada a servicios y distribución, redujo notoriamente su resultado al cerrar con ganancias por US$ 396.000 contra US$ 3,07 millones del ejercicio previo. Así surge del balance preliminar no auditado de la firma.

El documento -que es público porque Zonamerica cotiza en Bolsa- detalla que en este ejercicio obtuvo mayores ingresos operativos (US$ 31,1 millones contra US$ 30,6 millones), que se repartieron entre los US$ 10,1 millones cobrado por arrendamiento de oficinas, US$ 3,7 millones por el alquiler de depósitos, US$ 7,2 millones por gastos comunes, US$ 6,3 millones por servicios, US$ 3,5 millones por energía eléctrica y US$ 0,3 millones por obras adicionales.



Así el resultado bruto de Zonamerica fue 0,9% superior al ejercicio anterior. Sin embargo, al tener mayores gastos de administración y ventas -por una reestructura que costó unos US$ 550.000- obtuvo un resultado operativo 10,8% inferior al año previo.



A su vez, el resultado financiero fue notoriamente más negativo al tener que asumir el pago de obligaciones negociables emitidas en 2017 por US$ 579.000. Con esto se llega al resultado final de la zona franca, que es 87,1% menor al del ejercicio anterior, y significó 1,3% de las ventas de la firma.



Según detalla el balance, “la capacidad construida a la fecha es de 90.364 metros cuadrados”, incluyendo “áreas comunes y áreas arrendables que alcanzan a 79.753 metros cuadrados”. En tanto, el promedio de ocupación anual de los depósitos de la zona franca se ubicó en 80%, el nivel más bajo al menos desde 2002, y la ocupación de las oficinas ascendió al 91%, mayor que en los dos años previos.



En Zonamerica hay instaladas unas 350 empresas distribuidas en los 30 edificios construidos en el predio, que brindan empleo a unas 10.000 personas mediante múltiples plataformas de negocios de servicios globales. Los resultados de una “Encuesta de satisfacción” anexada al balance muestran que lo que más valoran las empresas allí instaladas es la ubicación (70% de las menciones), los servicios y la atención (58%), la seguridad y el orden (40%), y la infraestructura general (21%).



La satisfacción global con la zona franca de las empresas usuarias se posicionó en el 93%, mejorando los registros de los cuatro años previos y siendo el segundo mejor nivel de conformidad desde 2005 (el punto más alto es 2013 con 95%).