Notre Dame: ¿Cuánto costará la reconstrucción de la emblemática catedral?

El incendio que devastó la emblemática catedral de Notre Dame ha conmocionado no solo a los franceses, sino también a líderes políticos y empresariales de diversas partes del mundo, quienes han expresado su pesar por los daños causados por el fuego en esta edificación que tardó más de 200 años en construirse.



Según informó el gobierno francés, el fuego se prolongó durante más de 12 horas y arrasó con dos tercios del techo, el armazón de madera y se cayó la icónica aguja de la catedral.



Ante esto, ¿cuánto costará reconstruir los daños en Notre Dame, una edificación con ocho siglos de antigüedad?



Si bien inicialmente las autoridades estimaban que la restauración de la catedral comprometía un presupuesto inicial de US$ 150 millones de euros (US$ 170 millones), lo cierto es que los trabajos demandarán mayores recursos.



Según Michel Picaud, presidente de la Asociación Amigos de Notre Dame de París, la reconstrucción de todos los daños en Notre Dame requerirá un presupuesto de aproximadamente 450 millones de euros (US$ 509 millones).



De hecho, el dinero para la reconstrucción ya comenzó a llegar. La región de París ha dispuesto movilizar 10 millones de euros (US$ 11,5 millones) en fondos de emergencia, según informó Bloomberg.



Empresas y millonarios también han prometido la entrega de donaciones por más de 600 millones de euros (US$ 678 millones) para reconstruir la catedral de Notre Dame.



Expertos han dicho que los trabajos de restauración tomarían entre 10 y 20 años.