La “nube” que le hizo ganar más de US$ 8.000 millones a IBM

Durante los pasados 12 meses, la firma con sede en Nueva York, ingresó US$ 79.591 millones, una cifra tan sólo ligeramente superior a la de 2017, cuando facturó US$ 79.139 millones, mientras que los inversores recibieron un beneficio por acción de US$ 9,57, más que los US$ 6,17 del año anterior.



El resultado bruto de explotación de la empresa que dirige Ginni Rometty fue durante los pasados 12 meses de US$ 11.342 millones, por debajo de los US$ 11.400 millones de 2017, mientras que la compañía ha logrado rebajar su deuda a largo plazo de los US$ 39.837 millones con que cerró hace un año a los US$ 35.605 millones actuales.



En lo referente al cuarto y último trimestre del año, el que más seguían ayer los analistas en Wall Street, IBM ganó entre octubre y diciembre de 2018 US$ 1.951 millones, frente a las pérdidas de US$ 1.054 millones registradas en el mismo período del ejercicio anterior.



En este último trimestre, la compañía tecnológica ingresó US$ 5.455 millones (US$ 5.432 millones en el cuarto trimestre de 2017), y los accionistas obtuvieron US$ 2,17 por cada título, frente al dólar con catorce centavos que perdieron en los últimos tres meses del año anterior.



Los servicios y la plataforma en la nube son la mayor fuente de ingresos de IBM (representaron el 43% de toda la facturación en 2018), seguidos de las "soluciones cognitivas", entre las que se incluye la inteligencia artificial (23%) y los servicios globales a empresas (21%).



Los buenos resultados presentados por la firma tecnológica animaron a Wall Street, y sus acciones se revalorizaban un 7,15% hasta los US$ 131,28 por título en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de los parqués neoyorquinos