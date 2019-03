La nueva función de Instagram que incluye a Adidas, H&M y Michael Kors

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La iniciativa está en línea con el plan de Facebook de monetizar unidades de más alto crecimiento como Instagram, en un momento en que el producto central de la firma, News Feed, tiene problemas para generar un mayor interés.



Instagram dijo que se asoció para la nueva función con más de 20 marcas, incluidas Adidas, H&M, la floreciente compañía cosmética de la multimillonaria Kylie Jenner y Michael Kors, entrando en un territorio más conocido para gigantes minoristas como Amazon.com Inc y Walmart Inc.



Gracias a la nueva función, los usuarios podrán seleccionar un producto representado en una publicación y ver su precio. Acto seguido, pueden volver a hacer click y realizar un pedido.



Los usuarios pueden pagar entonces mediante Visa, Mastercard, American Express, Discover y PayPal. Con anterioridad, Instagram permitía a las marcas hacer un enlace a sus respectivos sitios web para que los usuarios compraran.



"Facebook quiere que Instagram y Messenger evolucionen hacia robustas plataformas de comercio electrónico en las que puedes hacer click sobre anuncios y comprar los productos", dijo Ivan Feinseth, analista de Tigress Financial Partners.



"Además, Facebook busca incorporar el procesamiento y transferencia de pagos por Messenger, ampliando sus capacidades de comercio electrónico e interactivo", agregó.



Cada mes, más de 130 millones de personas entran en los anuncios publicados en Instagram para ver los precios de los productos, por encima de los 90 millones de septiembre, señaló.