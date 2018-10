Nueva Mitsubishi Eclipse Cross llega desde Japón

La compañía Mitsubishi Motors presentó a su red de concesionarios y distribuidores oficiales la nueva Eclipse Cross. Se trata de una SUV que se ha convertido en el vehículo insignia de Mitsubishi en todo el mundo y que constituye el principio de un camino de reposicionamiento y transformación de la marca de los diamantes.



Eclipse Cross introduce un nuevo lenguaje en materia de diseño, combinando lo mejor de la vanguardia y la deportividad. En el mundo este nuevo modelo ha sido presentado como un vehículo inspirado por la innovación. Se presenta con un diseño dinámico y revolucionario. Aplica el concepto dynamic shield que Mitsubishi Motors emplea para el diseño de su frente y que otorga una personalidad homogénea a todos sus modelos. Su parrilla central cromada se presenta en dos líneas que enmarcan las ópticas Led y luego se extienden de manera pronunciada hacia la parte trasera del vehículo.



Su estética agresiva y personalidad deportiva impactan a primera vista. Su parte posterior es un punto clave en la consagración del diseño que ha sido galardonado con el Good Design Award del Museo de Arquitectura y Diseño de Chicago.



El vehículo presenta todos los lujos modernos que se puedan desear, ofreciendo confort y comodidad sin perder refinamiento y calidad en sus materiales y terminaciones y a su vez incorporando avanzados sistemas de seguridad y los más sofisticados elementos de confort.



Ofrece un motor 2.0L de 147Hp 16V y transmisión automática CVT en sus dos versiones 4X2 y 4X4.



En materia de seguridad la nueva Eclipse Cross ha sido calificada con cinco estrellas de seguridad por Latin NCAP.



En nuestro país, se presenta en dos versiones que incluyen, siete airbags, sistema antibloqueo de rueda (ABS), sistema electrónico de reparto de frenadO (EBD), control de estabilidad, control de tracción, sistema de frenado automático de emergencia, anclajes

Isofix .



Además, la versión 4x4 agrega un sistema de tracción exclusivo de Mitsubishi que es único en el segmento de las SUV, utilizado para controlar de manera inteligente las cuatro ruedas sobre diferentes superficies. Se trata del sistema S-AWC (Super All Wheel Control). El mismo proporciona un par óptimo a las ruedas traseras para mejorar la dinámica, la estabilidad y el control del vehículo. S-AWC se integra con el control activo de frenado para distribuir de manera óptima el par a las ruedas izquierda y derecha. Incluso si accidentalmente frena o acelera demasiado fuerte puede mantener el control sin esfuerzo adicional de dirección. Además, el usuario puede elegir entre los distintos modos de conducción según las condiciones de la carretera para mejorar la precisión, la estabilidad en línea recta y la maniobrabilidad en carreteras resbaladizas.



Entre su completo equipamiento podemos destacar elementos tales como, techo solar panorámico corredizo, climatizador, tapizados e interiores en cuero, Paddle Shift (Cambios al Volante), control crucero, asientos delanteros con calefacción de activación rápida y controles de calor ajustables, computadora a bordo, Head Up Display (Proyección Datos en Parabrisas), espejos eléctricos rebatibles automáticamente, lavafaros delanteros, faros antiniebla, sensor de lluvia, cristales con protección UV, llantas de aleación 18’, luces led automáticas, botón de arranque, freno de mano eléctrico, cámara de reversa y sistema multimedia touchscreen con Bluetooth.



La versión 4X4 , además del sistema S – AWC (Super All Wheel Control) antes mencionado, incorpora advertencia de punto ciego.



Se comercializa desde US$ 49.990 IVA incluido y ofrece una garantía de tres años o 100.000 Km.