Nueva tendencia del comercio electrónico impulsa inversiones millonarias en Chile

Un informe de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) señaló que las inversiones en el sector comercial totalizaron US$ 2.401,6 millones en el semestre a junio de 2018, entre proyectos en ejecución y otros en estudio.



"A partir de este catastro pasamos a considerar este factor (de los centros de distribución) por separado", dijo a Reuters Bernardita Silva, jefa de estudios de la CNC, que agrupa a empresas del sector minorista.



"Desde el año pasado percibimos que cuando se hablaba de inversiones empezó a aparecer mucho lo de 'centros de distribución'", agregó.

Del total de la inversión registrada a junio, un 54% (US$ 1.309,4 millones) corresponde a centros comerciales y supermercados, de los que un tercio son inversiones en centros de distribución.



Del restante 46%, que corresponde a tiendas especializadas, un 6% está destinado a centros de distribución.



El auge del comercio electrónico -que según la CNC ha crecido a una tasa promedio de un 39% en los últimos cuatro años- explica este aumento de las inversiones en logística y "permite hacer un análisis más interesante de una categoría que antes no se usaba", añadió Silva.



Como ejemplo, de los nuevos emprendimientos contabilizados en el primer semestre, que sumaron US$ 206,8 millones, la mitad está destinada a centros de distribución.