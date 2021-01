El nuevo escenario de los commodities: la oportunidad que debería aprovechar Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las bajas tasas de interés a nivel internacional tras el impacto mundial del COVID-19, la recuperación económica más rápida de lo previsto en China y el debilitamiento del dólar, son los tres principales factores que explican el aumento de los precios de las materias primas.



Economistas y especialistas en inversión afirmaron en diálogo con El País que el contexto internacional actual se asemeja al “superciclo” de los commodities que ocurrió a principios de 2009 y se extendió hasta la segunda mitad del 2014 aproximadamente. Sin embargo, también marcaron algunas diferencias con ese ciclo expansivo de precios y advirtieron sobre algunos riesgos asociados a la crisis sanitaria.

LA VISIÓN DE SURA. Cuando el dólar cae “generalmente tiende a subir el precio de los commodities” y el ascenso del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, “probablemente” presione a la baja al billete verde por lo que “estamos frente a un escenario favorable” para el aumento de materias primas, explicó Matías Hofman, responsable de Estrategias de Inversión en Sura.



Sumado a eso, Hofman explicó que también incidió el alto dinamismo de la actividad en China cuyo Producto Interno Bruto (PIB) en el cuarto trimestre del 2020 se expandió un 6,5% sobre los niveles prepandemia, una cifra que superó las expectativas de los analistas.

“Al inicio de la pandemia se pensaba que China iba a tener un crecimiento de un 1%, por lo que su recuperación provocó un impacto en el precio de los commodities que ha ido subiendo paulatinamente desde el pico más grande de la crisis”, indicó Hofman y afirmó que los pronósticos de China para 2021 también son alentadores.



“Es un escenario favorable para los países emergentes, aunque este es un año donde todo estará muy sujeto a la evolución de la pandemia y al éxito o no de los planes de vacunación. Si todo vuelve a una relativa normalidad es posible que sea un ciclo positivo para los commodities.



Esto “no quiere decir que estemos frente a un superciclo y a un crecimiento tan abrupto como en el pasado, probablemente nos encontremos con algún período de volatilidad”, explicó Hofman.

Por primera vez, en 2020 los precios de los futuros de crudo cotizaron en terreno negativo. Foto: AFP

LA VISIÓN DE ALDO LEMA. Para el economista Aldo Lema desde el año pasado “parece haber” un nuevo ciclo positivo en los commodities “que trasciende el rebote de las cotizaciones” en un contexto internacional de alta liquidez. A su entender, aunque “el origen de la crisis es diferente a las anteriores”, el rebote de los commodities “sigue el patrón de otras recuperaciones como la de 2003-04 o la de 2009-10”.

Y señaló que “no debería estar amenazada mientras no haya pleno empleo (cuando la demanda de trabajo está equilibrada con la oferta) en Estados Unidos, ni inflación de servicios (salarios) en la economía norteamericana, que pudiera llevar a un retiro de los estímulos y un alza en las tasas de interés”.



Según Lema, la recuperación de los precios “está siendo generalizada y bastante transversal, desde los granos, pasando por los lácteos y la forestación, hasta incipientemente la carne vacuna”.

Un ciclo volátil El nuevo ciclo de los commodities estará caracterizado por períodos de volatilidad. Así lo afirmó Matías Hofman de Sura, quien consideró que este "quizás no sea un ciclo tan largo como fue el anterior". Además, manifestó que "seguramente tenga más volatilidad", en función de las variables climáticas y según cómo evolucione la situación sanitaria.

LA VISIÓN DE NOBILIS. El analista de Productos y Mercados en Nobilis, Mauricio Tchilingirbachian, explicó que hay “factores estructurales alineados que no se daban desde principios de los años 2000”, como la tolerancia a un escenario de inflación por parte de los bancos centrales, la política “ultra laxa” de la Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos, la coordinación de las políticas fiscales a nivel global y el dólar debilitado, lo que “le da soporte al conjunto de commodities en general”.

LA VISIÓN DE CPA FERRERE. De acuerdo con el economista Alfonso Capurro, si bien la coyuntura actual tiene sus riesgos y desafíos —principalmente en el plano sanitario—, el escenario financiero internacional “se parece mucho al que tuvimos luego de la crisis de 2008”.



A su entender, el aumento de los precios de las materias primas no es transitorio ni un fenómeno puntual. “Más bien creemos que se trata de un nuevo ciclo y existen buenas razones para pensar que sería un ciclo relativamente duradero”, explicó.

"UNA EXCELENTE NOTICIA" La oportunidad que debería aprovechar Uruguay Para Uruguay el aumento en los precios de los commodities y la evolución de las materias primas “es una excelente noticia” según indicó la economista de Exante, Florencia Carriquiry. No obstante señaló que “aún no se ha observado (esa tendencia) de modo tan claro en rubros como la carne o la celulosa”. De acuerdo con la economista, “en tanto el clima lo permita”, los valores de los granos van a permitir “muy buenos márgenes agrícolas en el presente ciclo y de, mantenerse, seguramente se reflejará en una suba de los precios de la tierra y en un nuevo ciclo de expansión de la inversión agropecuaria en nuestro país”.



Por su parte, Aldo Lema advirtió que “Uruguay debe cuidar no cargarle peso a estos sectores con políticas macroeconómicas inconsistentes, como una gran expansión fiscal, una mayor indexación salarial o una reaceleración inflacionaria”. A su entender, “todo eso es clave para mantener tasas bajas y poder desplegar la política monetaria (cambiaria) para atenuar la inexorable caída del dólar en términos reales”.



En tanto, desde CPA Ferrere, Alfonso Capurro, manifestó que el principal desafío para Uruguay es “aprovechar el ciclo para recomponer la inversión, crear empleo y apuntalar el crecimiento”.



Además, dijo que “es clave” que el país avance en procesos y reformas estructurales “que permiten mejorar la competitividad de largo plazo, de manera que estemos mejor preparados para cuando este ciclo termine”.

Según la economista de Exante, el aumento en los precios de las materias primas “aún no se ha observado" en rubros como la carne o la celulosa. Foto: archivo El País

Si bien visualizan este fenómeno desde mediados del 2020, Capurro advirtió que los estímulos que se han tomado para reactivar la economía “no son para siempre” sino que se revertirán.



“Eso podría ser un riesgo para los precios de los activos en general, pero de todas formas creemos que estos estímulos son duraderos”, posiblemente se extiendan por un período “de al menos dos o tres años más”, señaló.



LA VISIÓN DE EXANTE. “Es claro que estamos viendo un contexto internacional excepcional, que hace que en general prevalezcan expectativas alcistas para los commodities mirados en su conjunto, más allá de que en algunos casos, como la soja, los valores actuales pueden tener algunos impulsos transitorios”, indicó la economista de Exante, Florencia Carriquiry.

COMMODITIES Las proyecciones para el 2021

¿QUÉ SE ESPERA PARA LA SOJA? El precio internacional de la soja ha registrado subas significativas, a precios máximos históricos en el mercado de Chicago, impulsados por la sequía de Estados Unidos. El precio llegó a estar en US$ 500 por tonelada, aunque en la última semana cayó al entorno de US$ 490 y US$ 460.



¿Hay espacio para que continúe creciendo? Hofman de Sura considera que sí, aunque no visualiza un aumento sostenido en el tiempo “tan importante como en el superciclo anterior”.



Por su parte, Tchilingirbachian de Nobilis explicó que dado que la oferta de soja está “bastante condicionada” por el clima y que la demanda de China “está fuerte”, eso debería seguirle dando sostén a los precios “que ya van alcanzando máximos en casi siete años”.

Soja. Foto: Rurales El País.

EL CONFLICTO GEOPOLÍTICO DEL PETRÓLEO. Otro de los commodities clave es el petróleo. Los analistas consultados por El País coincidieron en que actualmente existe un conflicto geopolítico entre los países exportadores de crudo que puede incidir en el precio.



En 2020 los valores de los futuros de petróleo cotizaron por primera vez en terreno negativo, al registrar una caída histórica del 300%. En 2020 “vimos al petróleo llegar a valores irrisorios por un exceso de stock (debido a la caída en la demanda por el COVID-19) porque ya no había dónde almacenar la refinación y frenar la producción tenía un costo impensado”, explicó Hofman de Sura.



Para este año, prevé que el precio del crudo aumente conforme se recupere la actividad económica global.

Lingotes de oro. Foto: AFP

EL ESCENARIO PREVISTO PARA EL ORO. En relación a los metales preciosos el escenario también es positivo aunque con “menos potencial” que el registrado en 2020. Así lo explicó Tchilingirbachian de Nobilis. A su entender, el contexto internacional actual “debería favorecer” el precio de metales preciosos como el oro, la plata, platino, entre otros.



Según Hofman de Sura, el valor del oro “parecería haber llegado a un techo luego del importante aumento (más del 20%) que tuvo en 2020 como activo de refugio por excelencia”. Al igual que el resto de los commodities, el oro “también se aprecia en función del debilitamiento del dólar y eso podría generar un alza, de todas maneras tampoco hay tanto espacio como en el 2020”, explicó.

la visión de analistas OTROS FACTORES A TENER EN CUENTA

Tomar impulso Matías Hofman. Sura Sin lugar a dudas Uruguay podrá —y deberá— beneficiarse del ciclo de los commodities. Tendría que 'agarrarse' del aumento del precio de las materias primas para poder generar el impulso que le permita una recuperación de la actividad económica".

Costo de oportunidad Mauricio Tchilingirbachian. Nobilis A los commodities también debería favorecerlos el costo de oportunidad al invertir". Por las condiciones actuales, "los retornos de los otros activos son menos atractivos, por lo que hay más gente que va a estar favoreciendo a los commodities".