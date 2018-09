Nuevos iPhone de Apple apenas superan a la gama X, dicen críticos

Los nuevos diseños tienen sutiles adiciones respecto del modelo X, que se lanzó el año pasado para celebrar el décimo aniversario del dispositivo insignia de Apple, y no se ven muy diferentes más allá de su tamaño descomunal, según señalaron varios críticos.



Lauren Goode de Wired dijo que la nueva serie de iPhone era "una evolución, no una revolución". "No despiertan sentimientos fuertes, excepto tal vez disgusto porque cuestan tanto", dijo Goode.



El iPhone XS -pronunciado "diez S"-, y el XS Max se lanzaron el 12 de septiembre. El XS tiene una pantalla de 5,8 pulgadas, y su precio arranca en US$ 999, mientras que el XS Max, el iPhone más grande hasta la fecha, tiene una pantalla de 6,5 pulgadas y un precio base de US$ 1.099.



Los teléfonos, sin embargo, poseen un chip avanzado, lo que hace que la función de reconocimiento facial sea aún más atractiva. También tienen un nuevo sensor de imagen y procesador, evoluciones respecto de la versión X que mejoran su función fotográfica.



Un punto destacado en una actualización del dispositivo que de otra manera sería de bajo perfil es el soporte dual SIM, una característica que el aclamado iPhone X de la compañía no tenía. Apple también ha incluido eSIMs, una tecnología actualmente en Applewatch y en iPad.



"Los iPhone XS y XS Max siguen los pasos de las versiones S de iPhone: son más rápidos, con un mejor hardware de cámara (...) pero a excepción de la compatibilidad con dos tarjetas SIM, esta vez no hay una característica completamente nueva como Touch ID o 3D Touch", dijo Scott Stein de CNET.

Apple amplió la capacidad de almacenamiento en sus nuevos modelos, con 256 GB y 512 GB disponibles.



El iPhone más grande y con la mayor capacidad costará 1.449 dólares y eso no pasó desapercibido para los críticos: muchos observaron que un iPhone XS Max de 512 GB era más caro que algunas computadoras MacBook.