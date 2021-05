Nuevos operadores ilegales de apuestas buscan ingresar al país ¿cómo se regula?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“El que no apuesta no gana”, dice el refrán pero ¿qué pasa cuando operadores ilegales de apuestas deportivas quieren ingresar al mercado uruguayo? ¿Qué riesgos encuentran? ¿Cómo se detecta la manipulación de partidos?



Según la Memoria anual de la gestión del gobierno nacional en 2020 —que releva todas las actividades de la Administración Central durante un año—, el monto total de apuestas deportivas fue de $ 3.380 millones, lo que representó un incremento de 0,72% en relación con 2019. A su vez, el total de apuestas alcanzó los $ 17.052 millones, lo que representó un incremento de 7,10% en relación con el año anterior.



El documento publicado por el portal web de Presidencia, destaca “la importancia de haber mantenido la actividad en pandemia a pesar de la caída de algunos juegos”.



Agrega también que la concesión “fue otorgada por ley en el año 1939” y que “desde esa fecha nuestro ordenamiento jurídico instituyó la explotación a los agentes privados, estableciendo formas, tipos de juegos, ente rector, estructura fiscalizadora y conformación tributaria. En la cadena del juego participan más de 7.000 subagentes y corredores, cerca de 800 agentes, más empleados y servicios que hacen una fuente laboral de más de 30.000 personas”.



Según Ricardo Berois, director nacional de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ), hay algunas plataformas de apuestas deportivas que fueron bloqueadas, “que están recorriendo la red de ventas (los subagentes), para ofrecer el juego de ellos, que es ilegal. Están explorando el terreno. Desde octubre las denunciamos a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec)”.



Según Berois, desde octubre del año pasado 26 sitios fueron denunciados a la Ursec y no todos fueron dados de baja hasta el momento. De estos denunciados, seis fueron publicados el 20 de noviembre en el diario oficial y 10 siguen a la espera. Además, en febrero se agregaron 10 portales más de apuestas cuyo plazo aún no venció para ser publicados, pero “les falta poco”, agregó el jerarca.



“La regla en Uruguay es que todos los juegos están prohibidos, por lo cual la ley establece la excepción. Se ha transmitido esa concesión de generación en generación, que si bien no es hereditaria, se ha respetado. Esto no es algo de color político, porque han gobernado tres partidos y todos mantuvieron el sistema, lo que quiere decir que es bueno. Estás concesionando juegos a alguien que tiene historia en el país, eso no es poca cosa en relación a las apuestas. Los controlás, sabés quienes son y los regulás”, sostuvo el director de DNLQ.



Según fuentes del mercado de apuestas regional, Uruguay no es un mercado de interés para un operador europeo, por su régimen legal. Por otra parte, México, Colombia, Argentina y Brasil están regularizando las apuestas generando interés a nivel internacional.



“Es muy bravo el juego, no es para poner a cualquiera. Debe tener solvencia de todo tipo. En otros países se han concesionado juegos online, llegan empresas, ´hacen su América´ y se van. Hay empresas que no sabés de dónde vienen, a veces son de paraísos fiscales”, afirmó Berois.



En la actualidad, el único operador con concesión en el mercado de apuestas deportivas en Uruguay es Supermatch.



Manipulación de partidos

Además de los riesgos y fuga de capitales que conlleva operar con casas de apuestas no reguladas, otra problemática que se encuentra en el mercado es la manipulación de partidos. Según fuentes del mercado de apuestas, durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, se incrementó la cantidad de apuestas a nivel internacional. Con la pausa de eventos deportivos, los apostadores migraron a los casinos digitales, “esports” o partidos de fútbol en países como Bielorrusia.



Ante la aparición de nuevos mercados de apuestas, empresas de datos y estadísticas de eventos deportivos, han tenido que tomar nuevas variables para el control del arreglo de partidos.



Según Juan Méndez, gerente de Integridad de Sportradar (una compañía que recopila y analiza datos deportivos), “se entiende la manipulación de partidos, cuando se concuerda un determinado resultado, en función de utilizarlo en apuestas deportivas. Esto puede ser, no ganar, dejarse perder, una cantidad mínima de goles, un determinado resultado”.



Agregó, que “la detección eventual de un partido manipulado, es a través del precio del valor en el que se está transaccionando una cuota”. Esto quiere decir, que el flujo de apuestas realizado por los jugadores proveen indicios de si un resultado está manipulado o no. Entre las ofertas más utilizadas por los manipuladores de partidos, se encuentran los resultados totales o por más o menor cantidad de goles, lo que se denomina como hándicap asiático.



Méndez explicó que, para manipular un partido, “tenés que tener la ecuación: cuánto vas a invertir en los jugadores o el juez y cuánto voy a tener de retorno. Los mercados de córners o tarjetas es muy poco el retorno que pueden tener ¿puede suceder? Sí, pero lejos está de ser la regla”, señaló.



Del mismo modo, ante la aparición de los nuevos mercados, dijo que, “por ejemplo en el Counter strike (videojuego), tenés un mercado que es el first blood (el primer jugador que muere) o el total de mapas que se van a jugar, que es muy similar al tenis con los sets”.



A su vez, en los esports se han encontrado incluso mercados de cambio que utilizan como moneda las apariencias de los personajes del videojuego League of Legends (LoL), las cuales se llaman “skins”.



El gerente de Integridad de Sportradar, explicó que “cuando uno monitorea un partido, está viendo cómo se mueve el mercado mundial. Obviamente, también está con un ojo en cómo se mueven algunos agentes en particular, que son locales”.



A nivel internacional, 75% de las apuestas están en Asia, donde incluso se apuesta por eventos deportivos uruguayos. Un partido de fútbol nacional, a nivel mundial, puede totalizar un monto de cuatro millones de euros en apuestas.