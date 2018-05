Ocho proyectos de inversión del Estudio Luis E. Lecueder

Hay volatilidad en Argentina y Brasil, mientras Uruguay acompaña la variación del precio del dólar para no quedar rezagado en la región y el mundo. El petróleo también comenzó una curva ascendente. Abandonado por el viento de cola, hay cada vez mayor preocupación en el agro. Sin embargo, el empresario Carlos Alberto Lecueder no especula y sigue avanzando con sus proyectos creadores de actividad y empleos.



Desde su oficina en el World Trade Center Montevideo, el director del Estudio Luis E. Lecueder recibió a El País para analizar el estado de situación. Algunos proyectos ya están en ejecución, otros a la espera de aprobaciones en la esfera estatal y hay nuevos proyectos que todavía se encuentran entre los sueños de este emprendedor nato, a la paciente espera de su turno para la realización.



COSAS NUEVAS. “Uno siempre tiene que cambiar cuando siente que vienen cosas nuevas; cuando a uno le va bien con un emprendimiento, el cambio puede ser arriesgado y también se puede correr el riesgo no cambiar a tiempo ante el avance de las nuevas tendencias”, reflexionó el empresario.

Montevideo Shopping está en obras una vez más. El centro comercial ya suma 25 ampliaciones, aunque esta vez se trata de una remodelación para hacer lugar al desembarco antes de fin de año de la cadena sueca H&M.



Con H&M, la reciente inauguración de Starbucks, la ampliación de Zara y el nuevo local de Antel, entre otras movidas comerciales que desencadenaron una inversión estimada de US$ 10 millones, Montevideo Shopping incrementará un 5% el número de visitas, que actualmente se ubican en 1,6 millones de personas mensuales. Esto también elevará las ventas del centro comercial, con un aumento estimado del 5% en 2019, señaló Lecueder.



También Nuevocentro Shopping comenzó sus obras de ampliación, que sumarán 11.000 m² para complementar el actual mix comercial bajo el impulso de las grandes cadenas y marcas internacionales que tienen presencia en Uruguay. El corte de cinta está previsto a finales de 2019, tras una inversión de US$ 20 millones.



Con esta ampliación, Nuevocentro aguarda crecer entre un 20 y 25% sus ingresos y un nivel similar en la cantidad de visitas, que hoy es de 1.1 millones de personas mensuales.



La renovación de la propuesta comercial de Portones Shopping tampoco se detiene. Tras una inversión de US$ 4 millones, recientemente quedaron inaugurados cinco nuevos locales más la tienda Renner. “Estimamos que las ventas y las visitas en Portones Shopping van a subir entre un 8 y 10%”, sostuvo Lecueder.



PLAZA ITALIA. Luego de abrir la calle Colombes hacia Avenida Italia, el sexto centro comercial de Montevideo también muestra un intenso movimiento de grúas, excavadoras y camiones. Está en la etapa de definición, la propuesta del complejo Plaza Italia, que captará una inversión de US$ 30 millones, Lecueder adelanta que está prevista un área de servicios y un sector de outlet con 30 locales, que ocuparán una tercera parte de los 25.000 m² proyectados en total.



En tanto, una nueva ampliación está prevista para Tres Cruces, que está actualmente a consideración de las autoridades nacionales y departamentales. La inversión tampoco es menor: US$ 25 millones.

“El proyecto está en nuestras cabezas y en nuestras almas, pero todavía falta la aprobación de los permisos de la Intendencia y del Ministerio de Transporte”, afirmó Lecueder.



ZONA FRANCA. A gran ritmo también avanza la construcción de la segunda torre del WTC Free Zone de 18.000 m², 21 pisos de oficinas y una inversión de US$ 25 millones. Será inaugurado en 2020.



“Uruguay todavía tiene ventajas comparativas importantes para empresas internacionales que se quieren instalar aquí para prestar servicios hacia el mundo con la incorporación de mano de obra uruguaya”, dijo el empresario.



En tanto, el WTC Punta del Este dinamizará la actividad en la península. Es un edificio inteligente de 21 pisos de oficinas, que será inaugurado a finales de 2020. La inversión proyectada es de US$ 25 millones.



Lecueder no pasó por alto el impacto del edificio en el tránsito de Punta del Este. “El movimiento de ingreso a las oficinas básicamente se da entre las 9:00 y 11:00 horas, cuando el tránsito está tranquilo, mientras que la salida de la gente es entre las 17:00 y 19:00, cuando recién comienza el movimiento de ingreso a la península, de modo que el WTC no afectará el tránsito”, explicó Lecueder.



CARRASCO BOATING. Lecueder, junto al Arq. Ernesto Kimelman, además desarrolla Carrasco Boating, ubicado en el lago de la Botavara. Es un proyecto de cinco torres, con apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. La comercialización de la primera torre, que requiere una inversión de US$ 20 millones, ya alcanzó el 60% de las unidades y comenzará la construcción en junio o julio, una vez que culminen los trámites previos, explicó el empresario.



“Nuestros proyectos se hacen pensando en el largo plazo, no en una coyuntura puntual. Por lo cual, toda situación inestable preocupa, pero entendemos que debemos trabajar con una óptica de largo plazo que va más allá de las coyunturas”, afirmó el director del estudio Luis E. Lecueder ante la variación del tipo de cambio y su repercusión sobre la economía.