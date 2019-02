La oferta que Londres le hizo a Nissan para seguir produciendo tras el “brexit”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En una carta dirigida a los responsables de la firma, el Ejecutivo detalló entonces que la inversión estaba condicionada a la "decisión positiva por parte de la dirección de Nissan de asignar la producción de los modelos Qashqai y X-Trail a la planta de Sunderland".



La firma japonesa decidió tras recibir esa misiva comenzar a planear la producción del X-Trail en Inglaterra, pero este domingo anunció que ha dado marcha atrás a esos planes y llevará en cambio la fabricación a Japón.



El presidente de la compañía para Europa, Gianluca de Ficchy, argumentó que se ha tomado la decisión por "razones empresariales".



"La continuada incertidumbre alrededor de la futura relación del Reino Unido con la Unión Europea (UE) no está ayudando a compañías como la nuestra a planear el futuro", detalló De Ficchy.



El Ejecutivo británico había asegurado a la compañía nipona en octubre de 2016 que sus operaciones no se verían afectadas "negativamente" por la salida del Reino Unido de la UE.



"El Gobierno reconoce la importancia de los mercados de la Unión Europea para su presencia en Sunderland", indica la carta que el ministro de Empresas, Greg Clark, envió al entonces presidente de Nissan, Carlos Ghosn.



"Será una prioridad en nuestras negociaciones apoyar a los fabricantes de automóviles británicos y asegurar que su capacidad para exportar hacia y desde la UE no se ve afectada negativamente por la futura relación" entre Londres y Bruselas, agrega el texto.



A falta de 53 días para que el país abandone el bloque comunitario, el Parlamento británico todavía no ha ratificado un acuerdo sobre los términos de salida de la UE.



El próximo 29 de marzo, el país romperá los lazos Bruselas de forma no negociada si antes no ha aprobado un tratado de salida o bien ha pedido una extensión de ese plazo.