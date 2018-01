Papá Noel y los Reyes Magos no compraron tanto como otros años

La encuesta realizada por el departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay sobre las pasadas fiestas, revela que las ventas fueron menores que en el igual lapso de 2016/2017.



Esta Encuesta de Actividad del Sector Comercio y Servicios tiene en cuenta los rubros considerados más representativos: artículos de bazar, confitería, electrodomésticos, jugueterías, vestimenta y calzado.



Los resultados muestran que en años anteriores hubo una recuperación de los niveles de venta, pero ahora se ve "una menor actividad respecto al año anterior en la mayoría de los rubros consultados, no cumpliendo en general con las expectativas mantenidas por los empresarios de acuerdo con las opiniones recogidas".



Como en la primera parte del 2017 se había visto una recuperación en algunos sectores fundamentalmente vinculados al consumo de los hogares, se esperaba que siga en ese camino en las fiestas, pero no fue así.



"Los empresarios indican que la actividad del período en los comercios de Montevideo mostró un comportamiento por debajo de sus expectativas de venta", sostiene el informe.



En las fiestas pasadas se realizaron promociones y campañas comerciales muy similares a las del año previo, y la que más éxito tiene sigue siendo el Día del Centro: es allí cuando se concentra la mayor cantidad de ventas. De todas maneras, algunos empresarios dicen que el efecto de esta promoción "se ha ido diluyendo" por la existencia paralela de otras campañas.



También afectó a las ventas el hecho de que Navidad y Fin de Año cayera fin de semana:"Teniendo en cuenta que los comercios del centro de la capital y otros puntos comerciales sobre las principales avenidas, trabajan mayormente con público “de paso” que realiza sus compras luego del horario de oficina, la celebración de Navidad y Fin de Año sobre el fin de semana produjo un menor movimiento comercial en relación a otros años", señalan los resultados de la encuesta.



Les fue un poco mejor a los locales que están ubicados en centros comerciales. En relación a los distintos rubros considerados, a excepción de electrodomésticos y calzado, se observaron menos ventas respecto al año previo.



Las ventas de artículos de bazar habían mostrado en el tercer trimestre del año un crecimiento modesto, cercano al 1% de acuerdo a las consultas realizadas en las casas del ramo, mientras que en esta oportunidad el resultado fue de un leve deterioro (-0,9%). "Por lo tanto, en este rubro el resultado obtenido durante las Fiestas Tradicionales se encontró dentro de lo esperado, teniendo en cuenta el escaso dinamismo que se observó a lo largo del año, y el menor movimiento de público que se produjo en los días previos en relación a otros años", agrega el documento.



Los artículos que más se vendieron fueron los más económicos: utensilios de cocina, accesorios para el hogar y decoración, por ejemplo.



La evaluación realizada por los empresarios del rubro de confitería fue negativa: hubo un descenso en las ventas de 6,7%, las cuales a su vez estuvieron especialmente afectadas por la fecha en la cual se celebraron los días festivos.



También pudo haber afectado el hecho de que el último fin de semana del año coincidió para muchas familias con el comienzo de las vacaciones de verano.



En relación a las ventas de electrodomésticos en las casas del ramo, el proceso de recuperación que se evidenció a lo largo del año, alcanzando en esta oportunidad un crecimiento de 7,2%.



Otro dato que revela el informe es que "los productos de mayor demanda estuvieron relacionados con las jornadas de intenso calor, abarcando equipos de refrigeración y aire acondicionado, junto con una fuerte demanda de televisores y otros productos no tradicionales en el rubro como es el caso de bicicletas, aunque en este último caso el comportamiento habría sido menor al de otros años".



En relación al rubro juguetería, hubo menos ventas en comparación al año anterior (-4,1%) para el promedio de empresas consultadas, en tanto que a lo largo del año se venía produciendo un crecimiento moderado de 3,3% en los primeros 9 meses acumulados.



En función del comportamiento del sector durante el año, los empresarios esperaban un nivel de ventas similar o levemente por encima de los registros previos.



En cuanto a la vestimenta, los datos muestran diferencias significativas entre las empresas consultadas tanto en el rubro femenino como masculino, resultando en promedio un descenso de 3,7% y 1,4% respectivamente.



Las ventas en el rubro del Calzado crecieron un 3,9%, particularmente calzado deportivo.



Los resultados de la encuesta concluyen que la campaña de ventas, en términos generales tuvo menores resultados respecto a lo esperado por los empresarios en función de lo que había acontecido durante el año.