Pasajes aéreos rebajados hasta un 34% en alas de Latam

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es posible elegir entre 40 destinos regionales, de Estados Unidos, Europa y Oceanía con descuentos de hasta 34%.

!

Los destinos que se destacan en esta promoción son: Europa desde US$ 699; Estados Unidos desde US$ 639; Brasil desde US$ 209; Caribe desde US$ 499; Chile desde US$ 169; Australia desde US$ 949; Perú desde US$ 239 y Colombia desde US$ 449.



Estas tarifas son de ida y vuelta con tasas incluidas.



Adicionalmente, comprando los paquetes de aéreo y hoteles en la oficina Latam Travel del WTC tendrán un 10% de descuento sobre los mismos pagando con tarjeta de crédito VISA ITAU Latam Pass.



Infórmate sobre el resto de los destinos en www.latam.com/es_uy